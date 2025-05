Carlos Alcaraz ovládol turnaj Masters 1000, zastavil víťaznú sériu Sinnera

Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa stal prvýkrát v kariére víťazom turnaja ATP Masters 1000 v Ríme. V nedeľnom finále dvojhry zdolal v pozícii nasadenej trojky svetovú jednotku Jannika Sinnera v dvoch setoch 7:6 (5), 6:1. Alcaraz zdolal Taliana vo štvrtom vzájomnom zápase za sebou, získal svoj siedmy titul na podujatiach série Masters 1000.





Dvadsaťdvaročný Španiel premenil vo finále, ktoré trvalo hodinu a 44 minút, svoj v poradí tretí mečbal. „Zdolať Jannika a zvíťaziť v Ríme - to vám dodá veľké sebavedomie pred nadchádzajúcim Roland Garros v Paríži. Užijem si túto chvíľu s mojou rodinou, s tímom a priateľmi, ktorí ma sem prišli podporiť. Dám si niekoľko dní oddych, aby som si uvedomil, čo som vlastne dosiahol a potom sa už budem sústrediť na Roland Garros,“ uviedol podľa AFP Alcaraz, ktorý vybojoval tretí turnajový titul v sezóne a v pondelkovom vydaní svetového rebríčka sa posunie na druhú priečku za Sinnera a pred Nemca Alexandra Zvereva.Domáci favorit sa na antuke vo Foro Italico vrátil do súťažného kolotoča po vypršaní trojmesačného dištancu za doping a až do finále si počínal suverénne. Alcaraz zastavil jeho 26-zápasovú víťaznú šnúru, Sinner predtým naposledy prehral vlani v októbri, keď vo finále v Pekingu takisto nestačil na Alcaraza. Španiel má vo vzájomných dueloch bilanciu 7-4.

muži - dvojhra - finále:



Carlos Alcaraz (Šp.-3) - Jannik Sinner (Tal.-1) 7:6 (5), 6:1