F1: Verstappen zvíťazil na VC Emilia Romagna v Imole, za ním bol McLareny

Holanďan Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil na Veľkej cene Emilia Romagna, siedmom podujatí sezóny MS F1. Na druhom a treťom mieste prišli do cieľa McLareny Brita Landa Norrisa a Austrálčana Oscara Piastriho, ktorý je naďalej líder celkového poradia.





Verstappen dosiahol v Imole svoje druhé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne a 65. v kariére.Na štartovom rošte figurovalo 19 monopostov a Cunoda, ktorý mal v kvalifikácii nebezpečne vyzerajúcu nehodu, začal preteky z boxov. Napokon obsadil 10. miesto.Z pole position odštartoval Piastri, ktorý mal síce sľubný štart, no už v prvom kole podľahol efektnému manévru Verstappena, ktorý sa cez Brita pretlačil v zákrutách. Krátko na to Gasly doplatil na súboj s Leclercom a po výjazde do štrku stratil niekoľko pozícií. Práve Leclerc a Hamilton, ktorí nepostúpili do záverečnej časti kvalifikácie, sa snažili „minimalizovať straty“ v pretekoch a postupne sa dostali do bodovanej desiatky, v ktorej si vylepšovali pozície. V 29. kole sa preteky skončili pre Ocona, ktorý doplatil na technické problémy monopostu a odstavil ho na tráve.Z virtuálneho safety caru vyťažili viacerí pretekári vrátane lídra Verstappena i Albona, ktorý v tom čase jazdil na druhej priečke. V 46. kole dostali preteky novú zápletku, keď monopost zradil aj Antonelliho, ktorý ho odstavil na rovnakom mieste ako Ocon. Vestappen opäť využil safety car na prezutie, za ním v tom čase figurovali McLareny Piastriho a Norrisa. Líder dostal pokyn reštartovať preteky v 54. kole. V 58. kole predviedli súboj tímoví kolegovia z McLarenu a na druhé miesto sa posunul Norris.Piaty Albon si robil zálusk na Leclerca, ktorý si zákrute v 60. kole pomohol vytlačením súpera a vyťažil z toho aj Hamilton, ktorý sa posunul na 5. miesto. Nasledoval interný súboj jazdcov Ferrari, po ktorom sa Hamilton dostal na 4. miesto. V závere sa Albon dostal pred Leclerca na 5. miesto.Max Verratappen, víťaz: „Po štarte som zostal na vonkajšej stope a najskôr to vyzeralo zle. Pokúsil som sa však o manéver, ktorý mi vyšiel. Potom sme odomkli naše tempo. V porovnaní s piatkom sme spravili veľké zlepšenie nášho tempa. Dobre sme sa starali o pneumatiky. Do karát nám zahral virtuálny safety car, ten druhý už menej. Už sa tešíme na ďalšie preteky, v Monaku to bude zase niečo iné.“Lando Norris, 2. miesto: „Dnes nebolo jednoduché predbiehať. Max mal rýchlosť, dnes sme na neho nestačili.“Oscar Piastri, 3. miesto: „Ten štart mi nevyšiel a celkovo sme dnes spravili viaceré zlé rozhodnutia. Virtuálny safety car padol vhod Red Bullu. Bolo pre mňa ťažké udržať sa v hre o víťazstvo. V závere som sa snažil zabrániť tomu, aby ma Lando (Norris) predbehol, ale nepodarilo sa mi to.“

Veľká cena Emilia Romagna (63 kôl, 1 kolo: 4,909 km, celkovo: 309,1 km):



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull),

2. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +6,109 sek.,

3. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +12,956,

4. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari),

5. Alex Albon (Thaj./V. Brit./Williams) +17,945,

6. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +20,774,

7. George Russell (V. Brit./Mercedes) +22,034,

8. Carlos Sainz (Williams) +22,898,

9. Isack Hadjar (Fr./Racing Bulls) +23,586,

10. Juki Cunoda (Jap./Racing Bulls) +26,446,

11. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +27,250,

12. Nico Hülkenberg (Nem./Kick Sauber) +30,296,

13. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +31,424,

14. Liam Lawson (Aus./Red Bull) +32,511,

15. Lance Stroll (Šp./Aston Martin) +32,993,

16. Franco Colapinto (Arg./Alpine) +33,411,

17. Oliver Bearman (V. Brit./Haas) +33,808,

18. Gabriel Bortoleto (Braz./Kick Sauber) +38,572.



nedokončili: Esteban Ocon (Fr./Haas), Kimi Antonelli (Tal./Mercedes).







Priebežné poradie (po 7 z 24 pretekov):



1. Piastri 146 bodov,

2. Norris 133,

3. Verstappen 124,

4. Russell 99,

5. Leclerc 61,

6. Hamilton 53,

7. Antonelli 48,

8. Albon 40,

9. Ocon 14,

10. Stroll 14,

11. Sainz 11,

12. Cunoda 10,

13. Gasly 7,

14. Hadjar 7,

15. Bearman 6,

16. Hülkenberg 6,

17. Jack Doohan (Aus./Alpine) 0,

18. Alonso 0,

19. Bortoleto 0,

20. Lawson 0,

21. Colapinto 0.







Pohár konštruktérov:



1. McLaren 279,

2. Mercedes 147,

3. Red Bull 131,

4. Ferrari 114,

5. Williams 51,

6. Haas 20,

7. Aston Martin 14,

8. Racing Bulls 10,

9. Alpine 7,

10. Kick Sauber 6.