Carlos Alcaraz vyhral US Open a stal najmladšou jednotkou svetového rebríčka ATP v histórii (video)

Alcaraz ako Nadal či Sampras

Sklamaný Ruud berie aj dvojku v rebríčku

12.9.2022 (Webnoviny.sk) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz získal svoj prvý grandslamový titul v kariére a vo veku 19 rokov sa stal najmladšou jednotkou svetového rebríčka ATP v histórii.V nedeľňajšom finále mužskej dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny, US Open v New Yorku , zdolal Nóra Caspera Ruuda 6:4, 2:6, 7:6 (1), 6:3. Je tiež najmladší víťaz vo Flushing Meadows od roku 1990, keď Pete Sampras triumfoval ako 19-ročný."Všetko sa udialo tak rýchlo, je to neuveriteľné. Sníval som o tom, odkedy som ako chlapec začal s tenisom. Samozrejme, chcem získať ďalšie tituly. Chcem byť na vrchole mnoho týždňov a dúfam, že aj mnoho rokov. Budem ďalej tvrdo pracovať, aby som mohol dosiahnuť ďalšie takéto úspechy," povedal Alcaraz po svojom prvom grandslamovom finále v kariére.Mladší víťaz turnaja "veľkej štvorky" bol naposledy jeho krajan Rafael Nadal na Roland Garros 2005.Ruud podľahol práve Nadalovi vo finále tohtoročného Roland Garros v Paríži, v New Yorku ho v jeho druhom grandslamovom finále kariéry zdolal ďalší Španiel."Je jeden z výnimočných talentovaných hráčov, ktorí sa občas objavia v športe. Zatiaľ to tak vyzerá. Uvidíme, ako sa jeho kariéra bude ďalej vyvíjať, ale ide správnym smerom. Hral až príliš dobre a zabral, keď bolo treba. Vedeli sme, o čom hráme. Som sklamaný, ale ani post svetovej dvojky nie je najhorší," uviedol 23-ročný rodák z Osla.Alcaraz sa posunul zo štvrtého miesta rebríčka ATP na prvé a Ruud zo siedmeho na druhé. Alcaraz je prvý tenista za ostatných 30 rokov, ktorý zvládol na US Open tri päťsetové súboje v troch kolách za sebou pred samotným finále. V osemfinále takto vyradil Chorváta Martina Čiliča , vo štvrťfinále Taliana Jannika Sinnera v semifinále Američana Francesa Tiafoeho Duel proti Sinnerovi bol druhý najdlhší v histórii US Open (5 hodín, 15 minút) a skončil sa najneskôr v histórii tohto podujatia (o 2.50 h ráno miestneho času).