Verstappen si pripísal na VC Talianska jedenásty triumf v sezóne, Ferrari skúšalo s Leclercom inú stratégiu (foto)

Skvelý deň

Iná stratégia

12.9.2022 (Webnoviny.sk) - Holandský pilot Max Verstappen je blízko k obhajobe titulu v seriáli majstrovstiev sveta monopostov F1. Jazdec tímu Red Bull na nedeľňajšej Veľkej cene Talianska zaznamenal už jedenáste víťazstvo v aktuálnej sezóne a v šampionáte má náskok 116 bodov pred Monačanom Charlesom Leclercom Ferrari . Ten štartoval do šestnástych pretekov ročníka z prvého miesta, ale skončil druhý. Na pódiu doplnil spomenutú dvojicu Brit George Russell na Mercedese. Dvadsaťštyriročný Verstappen bol na štartovom rošte na okruhu v Monze až siedmy, no rýchlo sa prepracoval dopredu. "Podarilo sa mi dobre odštartovať. Jazdenie som si užíval napriek tomu, že bolo celkom teplo. Bol to pre nás skvelý deň," uviedol belgický rodák po svojej 31. víťaznej veľkej cene v F1.V Monze sa predstavil piatykrát, no až teraz sa premiérovo tešil z umiestnenia v prvej trojke. Na najbližšom podujatí v Singapure v úvode októbra môže spečatiť zisk druhého majstrovského titulu za sebou, stačí mu získať o 22 bodov viac ako Leclerc. Do konca sezóny zostáva ešte šesť veľkých cien.Ferrari skúšalo s Leclercom na VC Talianska inú stratégiu, už v 12. kole počas neutralizácie pretekov išiel na zastávku k mechanikom z prvej pozície. Neskôr sa ukázalo, že to nebolo najlepšie rozhodnutie, no monacký pilot rozhodnutie svojho tímu obhajoval: "Myslím si, že všetci sme mali pochybnosti, ale ak by sme to neurobili my, urobil by to Max. Bolo to trochu nešťastné, lebo sme nemohli naplno využiť výhodu virtuálneho bezpečnostného vozidla. Potom sme už zaostávali. Nemyslím si, že to bola chyba, takže nikoho z toho neviním. Okrem toho nám tiež chýbala rýchlosť."Úspešnú premiéru v F1 má za sebou Holanďan Nyck De Vries, ktorý na VC Talianska zaskakoval za chorého Alexandra Albona v monoposte britského Williamsu. Dvadsaťsedemročný bývalý šampión Formuly 2 a elektrickej Formuly E získal dva body za deviate miesto. "Je to úžasné bodovať pri debute, všetkým vám veľmi pekne ďakujem," povedal De Vries do vysielačky po príjazde do cieľa.