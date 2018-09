Carlos Ramos povedie semifinále Davisovho pohára Chorvátsko a USA

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 12. septembra (TASR) - Empajrový rozhodca Carlos Ramos bude dohliadať na priebeh semifinále tohtoročného Davisovho pohára medzi tenistami Chorvátska a USA. V utorok to potvrdila hovorkyňa Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) Heather Bowlesová. Stretnutie sa uskutoční 14.-16. septembra v Zadare.ITF podporila Ramosa, ktorý viackrát potrestal americkú tenistku Serenu Williamsovú počas nedeľňajšieho ženského finále US Open. Domáca hráčka prehrala s Japonkou Naomi Osakovou 2:6 a 4:6.Rozhodca udelil v druhom sete 23-násobnej grandslamovej šampiónke varovanie, trestný fiftín a trestný gem za koučovanie, rozbitú raketu a verbálny útok. Williamsová dostala navyše aj pokutu 17.000 amerických dolárov.citovala agentúra AP vyhlásenie riadiaceho orgánu svetového tenisu.V druhom súboji o postup do finále nastúpia v Lille proti sebe Francúzsko a Španielsko.