NHL: Yzerman skončil ako generálny manažér Tampy Bay

Steve Yzerman, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 12. septembra (TASR) - Steve Yzerman ukončil svoje pôsobenie vo funkcii generálneho manažéra zámorského hokejového klubu NHL Tampa Bay Lightning. Urobil tak iba dva dni pred štartom predsezónneho kempu tímu a post prenechal svojmu dlhoročnému asistentovi Julienovi BriseBoisovi.Bývalý vynikajúci hráč a člen Siene slávy NHL sa presunie na pozíciu poradcu, bude pomáhať BriseBoisovi a povedal, že "".," citovala ho agentúra AP.Päťdesiattriročný Yzerman pôsobil vo funkcii generálneho manažéra Tampy osem sezón, klub sa dostal štyrikrát do play off a v roku 2015 sa predstavil vo finále Stanleyho pohára. Jeho rodina však zostala v Detroite, za ktorý odohral celú, vyše 20-ročnú kariéru v NHL. Počas pôsobenia v Tampe sa tak neustále presúval medzi oboma mestami.BriseBois prišiel k "" spolu s Yzermanom v roku 2010 a už dlhšie sa hovorilo, že z neho bude budúci generálny manažér v NHL. Majiteľ Tampy Jeff Vinik vyhlásil, že môžu byť šťastní, že ho doteraz neuchmatol iný klub profiligy.vyhlásil BriseBois.