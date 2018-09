Carney: Finančný systém Číny je rizikom pre svetovú finančnú stabilitu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 12. septembra (TASR) - Finančný systém Číny predstavuje jedno z najväčších rizík pre globálnu finančnú stabilitu. Uviedol to guvernér britskej centrálnej banky (Bank of England, BoE) Mark Carney v rozhovore pre BBC pri príležitosti 10. výročia globálnej finančnej krízy.Carney tiež poukázal na domáce riziká, ktoré predstavujú brexit, ďalší a významný nárast dlhu domácností a kybernetické útoky na bankový systém. Tieto riziká BoE opakovane podčiarkla v pravidelných správach o finančnej stabilite Spojeného kráľovstva.uviedol Carney v úryvkoch z rozhovoru, ktorý v stredu BBC zverejnila na svojej internetovej stránke.O Číne sa podľa neho uverejnilo veľa pozitívneho:Guvernér BoE však zároveň upozornil, že sa čínsky finančný sektor rozvíjal veľmi rýchlo a aj v tomto prípade sa vyskytuje veľa rovnakých náznakov, ktoré pred 10 rokmi signalizovali finančnú krízu, dodal.Novú finančnú krízu v podobnom rozsahu ako tá, ktorá sa začala v Spojených štátoch pred desiatimi rokmi, nemožno vylúčiť, varoval Carney, podľa ktorého by sa bankári a regulačné úrady nemali nechaťspokojnosťou.Čo sa týka britských bánk, teraz je potrebné, aby držali výrazne viac kapitálu na ochranu seba a verejnosti pred poklesmi, ako to bolo pred 10 rokmi, uzavrel.