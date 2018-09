Kažimír: Musíme urobiť všetko preto, aby fungovala prevádzka SAV

Na snímke podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír počas príchodu na 118. rokovanie vlády SR 12. septembra 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. septembra (TASR) – Musíme urobiť všetko pre to, aby fungovala prevádzka Slovenskej akadémie vied (SAV). Ako uviedol pred stredajším rokovaním vlády minister financií Peter Kažimír (Smer-SD), doteraz z rezortu financií zo štátnej pokladnice prúdili peniaze na platy, ale aj na každodenné potreby.povedal Kažimír. Poznamenal, že dva mesiace sa rieši to, či niečo vzniklo alebo nie.povedal.V rámci zákona, ktorý novelizuje zákon o vysokých školách, schválila NR SR v utorok (11. 9.) aj poslaneckú novelu zákona o SAV, ktorá upravuje postup v prípade, že organizácia SAV, ktorá bola založená ako verejná výskumná inštitúcia (VVI), nebude Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zapísaná do registra VVI. V takom prípade stráca platnosť jej zakladacia listina ako VVI a organizácia sa vracia do stavu, v akom existovala do 30. júna 2018, t. j. do právnej formy štátnej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie.uviedlo ministerstvo školstva. Novela súčasne zaväzuje SAV zabezpečiť do 31. decembra 2018 všetky potrebné úkony, aby sa jej organizácie mohli stať VVI na základe postupu, ktorý určuje zákon o VVI.