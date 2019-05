Čáry profitujú z EÚ, na účasti vo voľbách sa to neprejavuje

Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Čáry 25. mája (TASR) – V obci Čáry v okrese Senica bola v predchádzajúcich troch voľbách do Európskeho parlamentu (EP) nízka volebná účasť pod celoslovenským priemerom. A to napriek tomu, že obec je úspešná v získavaní finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie (EÚ).V obci bola v roku 2014 volebná účasť do EP 5,88 percenta. Ani v predchádzajúcich voľbách do EP nebola o moc vyššia, keď v roku 2009 a 2004 bola len tesne nad 10 percent.uviedol pre TASR starosta obce Čáry Martin Královič.Obec za rok 2017 čerpala finančné prostriedky z Európskej únie v sume približne 370.000 eur.dodal starosta.Ako doplnil, z prostriedkov Európskej únie sa v obci podarilo kompletne zrekonštruovať kultúrny dom a verejné osvetlenie.doplnil Královič.