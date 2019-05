Nie je nám jedno, kto nás bude zastupovať v EK, hovoria Novomešťania

Ilustračné foto. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 25. mája (TASR) – Pri čerpaní a prerozdeľovaní eurofondov nie sú správni ľudia na správnom mieste, obzvlášť na celonárodnej úrovni. Zhodujú sa na tom viacerí voliči, ktorí v sobotných voľbách do Európskeho parlamentu (EP) odvolili v bratislavskom Novom Meste. Kvitujú však využívanie eurofondov zo strany samosprávy.uviedla pre TASR 54-ročná Jana. Park je pritom jedným zo štyroch, na vybudovanie ktorých získala mestská časť za posledné roky približne 5,2 milióna eur.Horšie je to však s čerpaním eurofondov podľa obyvateľov na národnej úrovni.poznamenal 52-ročný Roman. Pritom na Slovensku je podľa neho stále čo robiť.Obyvateľka Jana priznáva, že v minulosti dlho eurovoľby ignorovala. Zmeniť názor ju donútila aj situácia v krajine a fakt, že má deti.podotkla. Za veľkú výzvu pre Slovensko považuje aj to, s akým ohlasom sa stretlo zvolenie Zuzany Čaputovej za prezidentku SR v EÚ aj mimo Únie.Roman vníma rovnako pozitívne členstvo Slovenska v Únii, hoci podľa neho nemá krajina v EÚ až také slovo.skonštatoval. Napriek tomu sa rozhodol ísť voliť, poradiť si nechal od rodiny.Samotné eurofondy si pochvaľuje aj samospráva.priblížil starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. Vďaka nim pribudol park Jama - na mieste bývalého cyklistického štadióna, či park Gaštanica na Kolibe. Na Ovručskej ulici vybudovala mestská časť prvé komunitné centrum v Bratislave, zrekonštruovala i viaceré základné a materské školy.dodal Kusý.