Čas chrípky je tu, počet chorých rastie každý týždeň

Banská Bystrica 20. októbra (TASR) - V Banskobystrickom kraji zaznamenali epidemiológovia v tomto týždni opätovný, aj keď nie dramatický, vzostup na akútne respiračné ochorenia (ARO) a chrípky a jej podobných ochorení (CHPO). Výskyt ARO je približne na rovnakej úrovni ako predchádzajúci týždeň, no výskyt CHPO je vyšší o viac ako päť percent.informovala hovorkyňa banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Mária Tolnayová.V banskobystrickom kraji je v 42. kalendárnom týždni chorých takmer 4400 ľudí. Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese Lučenec, Zvolen, Rimavská Sobota a Žarnovica. Na chrípku ochorelo najviac ľudí v okresoch Lučenec, Banská Štiavnica, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš.Chorí sú predovšetkým ekonomicky činní obyvatelia (od 20 do 59 rokov), žiaci základných škôl, ako aj a deti do piatich rokov. Podstatne nižšiu chorobnosť evidujú epidemiológovia medzi seniormi.Epidemiológovia upozorňujú, že s nástupom chladnejších dní prichádza obdobie zvýšeného výskytu akútnych ochorení dýchacích ciest a chrípky. Je to zároveň obdobie vhodné na očkovanie.