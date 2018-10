Voľby v Afganistane sprevádzali násilie a organizačný chaos

Afganské bezpečnostné jednotky, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 20. októbra (TASR) - Parlamentné voľby v Afganistane, v ktorých občania môžu na základe rozhodnutia ústrednej volebnej komisie hlasovať v predlženom čase, v niektorých lokalitách do soboty 20.00 h miestneho času, v iných až do nedele, sprevádzali v sobotu násilie a organizačný chaos.Informovala o tom tlačová agentúra DPA.Podľa rovnakého zdroja zomrelo pri útokoch členov hnutia Taliban, ktoré vyzývalo k bojkotu volieb, v sobotu v krajine najmenej 11 ľudí, iné zdroje uvádzajú až 15 obetí násilia. Desiatky ďalších občanov utrpeli zranenia.V metropole stredoázijskej republiky Kábule bolo počuť viacero explózií, podľa zdravotníckych zdrojov tu zaznamenali najmenej tri obete na životoch a 67 zranených.O útokoch a ich obetiach prišli však informácie aj z viacerých afganských provincií.Ministerstvo vnútra v Kábule informovalo, že zvýšilo počet príslušníkov bezpečnostných zložiek dohliadajúcich na voľby z 54.000 na 70.000.Priebeh sobotňajších volieb poznamenali aj technické problémy, respektíve neskorý príchod personálu do volebných miestností v nejednej lokalite.Celkove malo do 249-členného parlamentu v Kábule kandidovať 2565 osôb vrátane 417 žien. Až desať kandidátov však v uplynulých mesiacoch prišlo o život pri násilných trestných činoch.Hlasovanie v provincii Kandahár odložili o týždeň po udalosti z minulého štvrtka, keď zahynuli traja tamojší vrcholní predstavitelia vrátane guvernéra Zalmaja Vesu v dôsledku útoku, ktorý spáchali ich vlastní ochrankári.