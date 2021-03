Čas na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a zaplatenie cestnej dane sa kráti

Priznanie na novom vzore

19.3.2021 (Webnoviny.sk) - Na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, ako aj na zaplatenie cestnej dane zostávajú daňovníkom necelé dva týždne. Tohtoročný termín sa predĺžil z konca januára na 31. marec 2021. V tlačovej správe na to upozorňuje finančná správa.Klient podáva daňové priznania podľa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby a vybrané daňové subjekty na Daňovom úrade pre vybrané hospodárske subjekty v Bratislave."Daňové priznania za zdaňovacie obdobie končiace sa 30. novembrom 2020 a 31. decembrom 2020 musia daňovníci podať na novom vzore. Klienti ho nájdu na portáli finančnej správy, ako aj v osobnej internetovej zóne daňovníka," uviedla hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská Predmetom cestnej dane sú vozidlá patriace do kategórie L (motocykle, trojkolky, štvorkolky), M (osobné automobily a autobusy), N (nákladné autá) a O (prípojné vozidlá) evidované v Slovenskej republike. Tieto vozidlá sa používajú na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť. Nezdaňujú sa dopravné prostriedky ako kolesové a pásové traktory, snežné skútre či pracovné stroje.Ročné sadzby dane upravuje zákon o dani z motorových vozidiel. Napríklad pre osobné automobily (kategórie M1) či motocykle (kategórie L) s objemom nad 900 do 1 200 cm3 je ročná sadzba dane 80 eur, nad 1 200 do 1 500 cm3 je ročná sadzba dane 115 eur a nad 1 500 do 2 000 cm3 je to 148 eur.Pre vozidlo kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobily), je priradená nulová ročná sadzba dane. Sadzba dane sa znižuje, ponecháva alebo zvyšuje podľa veku vozidla a platí pre kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3.