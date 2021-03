Zväz automobilového priemyslu očakáva od vlády systémové zmeny, sklamaný je z prístupu pri tvorbe plánu obnovy

Najväčšie zaostávanie je v životnom prostredí

Vláda sa si vypočula ich názory

19.3.2021 (Webnoviny.sk) - Zväz automobilového priemyslu SR očakáva od vlády v druhom roku jej pôsobenia prechod od operatívy k systémovým zmenám, ktoré Slovensko potrebuje.Zároveň by privítal širšie zapojenie odbornej verejnosti do prípravy zásadných zmien a efektívnejšie napĺňanie stratégií, ktoré už boli prijaté, no s ich realizáciou máme často problémy. Tak načrtol zväz pre agentúru SITA svoje predstavy o aktivitách kabinetu počas druhého roku jeho funkčného obdobia.Z pohľadu jednotlivých rezortov vidia predstavitelia automobilového sektora najväčšie zaostávanie v oblasti životného prostredia. Najnáročnejšie úlohy stoja podľa nich pred Ministerstvom školstva SR , kde je nevyhnutné vykonať dôležité reformy celého školského systému.„Nezávideniahodnú úlohu bude mať aj rezort financií, ktorý bude musieť hľadať na potrebné reformy prostriedky, a to celé v situácii, keď je treba znižovať daňovo-odvodové zaťaženie podnikateľov a zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska," priblížil generálny sekretár zväzu Ján Pribula Vzhľadom na pandémiu sa pritom podľa neho vláda musela v prvom roku svojo pôsobenia zaoberať nie príliš štandardnými otázkami. „Pokiaľ môžeme hodnotiť, vždy si vypočula naše názory na riešenie vzniknutých situácií. Bolo to tak pri nastavovaní podpôr na udržanie pracovných miest, pandemických OČR, systémového riešenia Kurzarbeit," priblížil Pribula.Na druhej strane sú sklamaní z prístupu pri tvorbe Plánu obnovy a odolnosti, kde napríklad podpora transformácie v oblasti mobility na báze alternatívnych pohonov je podľa nich riešená nedostatočne a rozvoj princípov cirkulárnej ekonomiky, ktorú plán predkladaný na verejné konzultácie vôbec nerieši.