Časť expertov Dobrej voľby by sa mala stať súčasťou strany Hlas-SD

14.4.2023 (SITA.sk) - Časť odborníkov z politického subjektu Dobrá voľba by sa mala stať súčasťou strany Hlas-SD . Na tlačovej besede to povedal podpredseda Hlasu-SD Richard Raši Zdôraznil, že nejde o zlúčenie strán a doplnil, že predseda Dobrej voľby oznámil, že približne do dvoch týždňov by mal byť proces oznámený.