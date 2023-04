Záborská nerozhoduje o tom, kto dostane dotácie, ohradzuje sa Fórum života voči vyjadreniam Bittó Cigánikovej

Ženské práva a interrupcie

Záborskej dosah na rozhodnutia komisie

Pomoc pre tehotné ženy

Financie z úradu vlády

14.4.2023 (SITA.sk) - Občianske združenie Fórum života sa ohradzuje voči vyjadreniam poslankyne Národnej rady SR Jany Bittó Cigánikovej (SaS) a združenia Možnosť voľby, ktoré považuje za lži a osočovanie. Vyjadrenia sa týkali návrhu poslankyne Anny Záborskej (OĽaNO) , ktorá v rámci novely zákona o príspevku pri narodení dieťaťa navrhovala vytvoriť právny základ na to, aby sa právnické osoby venujúce sa pomoci tehotným ženám mohli uchádzať o dotácie z Úradu vlády SR Plénum napokon 28. marca návrh neschválilo. Poslankyňa NR SR Jana Bittó Cigániková uviedla, že považuje za diskriminačné a neprípustné, aby Úrad vlády SR finančne podporoval výhradne také organizácie, ktorých hlavnou činnosťou je bojovať proti ženským právam a interrupciám.Politologička Adriana Mesochoritisová zastupujúca pro-choice združenie Možnosť voľby upozornila na konflikt záujmov, keďže jednou z organizácií, ktoré by po schválení mali na takéto dotácie od štátu nárok, je Fórum života, ktorej členkou predsedníctva je Záborská. Fórum života sa voči ich vyjadreniam ohradzuje a zdôrazňuje, že dotačné mechanizmy štátu majú prísne pravidlá.„O pridelení dotácií rozhodujú nezávislí hodnotitelia a komisie a nie poslanci, ktorí predkladajú zákony. Politik, ktorý predkladá návrhy zákonov bez ohľadu na to, o akú všeobecne prospešnú oblasť dotačného mechanizmu ide, teda z princípu nemôže byť v konflikte záujmov,“ uviedlo vo svojom stanovisku občianske združenie Fórum života s dodatkom, že Anna Záborská nemá nijaký dosah na rozhodnutia komisie ani hodnotiteľov o tom, kto dotácie dostane.Podčiarkuje, že verejné výzvy o pridelení a použití verejných prostriedkov sú dostupné pre každú právnickú osobu, ktorá splní podmienky.„Poslankyňa Záborská nemá žiadnu moc ani schopnosť financovať cez úrad vlády ‚svoje spriatelené organizácie‘, ako tvrdí Bittó Cigániková. Je to hrubé zavádzanie a dokonca až obviňovanie z korupčného správania bez toho, aby sa skutok vôbec stal alebo by o ňom existoval akýkoľvek dôkaz,“ konštatuje Fórum života.Mesochoritisová z Možnosti voľby v tlačovej správe uviedla, že to, čo Záborská nazýva pomocou pre tehotné ženy, je v skutočnosti útokom na práva žien.„Hrozí, že odsúhlasia zmeny, ktoré umožnia dotovať zo štátnych peňazí organizácie, ktorých cieľom je presviedčať ženy, aby nepodstupovali interrupcie,“ napísala.Podľa predsedníčky Fóra života Marcely Dobešovej to nie je pravda. „Odmietame osočovanie a klamstvá, že presviedčame ženy, aby nešli na interrupciu. Ak chce neplánovane tehotná žena podstúpiť interrupciu, môže sa obrátiť na Možnosť voľby, ak ju nechce, môže sa obrátiť na nás,“ prízvukovala.Podľa jej slov sú obeťami takýchto útokov napokon samotné ženy, ktoré by pomoc Fóra života možno uvítali, no boja sa, pretože sú im podsúvané klamstvá.Fórum života žiada poradné orgány vlády a Platformu pre demokraciu o stanovisko k verejným útokom, ktoré poškodzujú dobré meno Fóra života. Zároveň žiada prezidentku Čaputovú , aby sa zasadila za zmiernenie napätia medzi rôznymi názorovými spektrami v spoločnosti.Poslankyňa Záborská pri rokovaní o návrhu v pléne uviedla, že návrh nešpecifikuje, ktoré organizácie dostanú finančnú podporu z kapitoly Úradu vlády SR.„Návrh hovorí o všetkých mimovládnych organizáciách, ktoré pomáhajú tehotným ženám v núdzi. Ľutujem, že SaS nemá blízke organizácie, ktoré by pomáhali tehotným ženám," povedala.