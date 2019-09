Časť ruských voličov nie je spokojná s elektronickým hlasovaním

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 13. septembra (TASR) - Skupina ruských občanov žiada zrušiť elektronické hlasovanie, pretože ho v podmienkach Ruska považujú za netransparentné. S touto iniciatívou prišla mimoparlamentná Libertariánska strana Ruska.Ako informoval spravodajský portál Novaja gazeta, pred radnicou Moskvy sa vo štvrtok večer konala séria protestov jednotlivcov, ktorí mali v rukách plagáty s nápismi:Aktivisti pripomenuli, že. Poukázali tiež na to, že práve vďaka elektronickému hlasovaniu v komunálnych voľbách v Moskve prišiel o víťazstvo jeden z nezávislých kandidátov.Podľa Igora Jefremova, jedného z organizátorov protestu, hrozí, že ak tento systém bude zavedený v celom Rusku, spôsobí to kolaps volebného systému, ktorý je aj bez tohoInternetové hlasovanie sa prvýkrát uskutočnilo vo voľbách do mestskej dumy v Moskve. Zapojili sa doň tri volebné obvody, pričom vo všetkých troch zvíťazili kandidáti podporovaní prokremeľským primátorom Sergejom Sobianinom. Účasť na elektronickom hlasovaní bola vyššia než 90 percent, pričom celková účasť vo voľbách do moskovskej Dumy bola iba 21,77 percenta.Server Novaja gazeta dodal, že počas hlasovania opakovane dochádzalo k výpadkom v systéme. Zástupcovia hnutia Hlas, ktoré sa v Rusku venuje ochrane práv voličov, uviedli, že porucha systému spochybňuje výsledky volieb.Kandidát Roman Juneman, ktorý prehral voľby v 30. volebnom obvode, podal sťažnosť na moskovskú mestskú volebnú komisiu a žiada vyhlásiť výsledky elektronického hlasovania za neplatné.Priebeh elektronického hlasovania v Moskve kritizoval aj vodca ruskej opozície Alexej Navaľnyj, ktorý pritom poukázal na to, že väčšina hlasov bola takto odovzdaná krátko po začiatku volieb, ako i na to, že víťazom elektronického hlasovania boli kandidáti vládnej strany Jednotné Rusko. Upozornil v tejto súvislosti, že elektronické hlasovanie využili skôr mladšie ročníky Moskovčanov, ktorí sú podľa neho sotva v takom počte podporovateľmi vládneho Jednotného Ruska.