Ivan: Malé a stredné podniky by nemuseli mať povinne nabíjacie stanice

Bratislava 13. septembra (TASR) – Malé a stredné podniky (MSP) by mali byť vyňaté z povinnosti vybaviť budovy nabíjacími stanicami pre elektromobily. Uviedol to poslanec opozičnej SaS Miroslav Ivan v rozprave k novele zákona o energetickej hospodárnosti budov. Právnou normou sa plénum zaoberá v úvode štvrtého rokovacieho dňa 49. schôdze Národnej rady (NR) SR.Návrh zákona chce zaviesť nové povinnosti pre vlastníkov budov v súvislosti v elektromobilitou.podotkol Ivan s tým, že elektromobilita sa podporuje napríklad na úkor podpory iných možností, ako je vodík či plyn.V európskej smernici, na ktorú návrh zákona odkazuje, sa podľa Ivana konštatuje, že členské štáty sa môžu rozhodnúť nestanoviť alebo neuplatňovať požiadavky pre malé a stredné podniky, malo by ísť o podniky do 250 zamestnancov alebo do 50 miliónov eur ročného obratu.zdôraznil s tým, že Slovensko chce byť opäť "pápežskejšie ako pápež".Poslanec mal pripomienku aj k spresneniu pojmov v návrhu zákona. V navrhovanej novele sa podľa jeho slov hovorí, že napríklad pri bytových objektoch musí byť dotiahnutá infraštruktúra vedenia, najmä rozvody pre elektrické káble. V európskej smernici sa však uvádza "potrubia pre umiestnenie elektrických vedení".upozornil Ivan.Hlavným obsahom navrhovaného zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ). Smernica obsahuje opatrenia pre členské štáty a pre investorov v stavebníctve a v energetike zamerané na to, aby energetický systém do roku 2050 dosiahol dlhodobý cieľ energeticky efektívneho a dekarbonizovaného fondu všetkých bytových a nebytových budov, verejných i súkromných. Užívanie budov podľa ministerstva dopravy spôsobuje až 36 % všetkých emisií oxidu uhličitého v EÚ. Požadované opatrenia sa týkajú nových budov a existujúcich budov po ich významnej obnove, ktoré by mali byť budovami s takmer nulovou potrebou energie.Poslancov okrem iného čaká v piatok o 13.00 h aj mimoriadna schôdza, na ktorej má premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) čeliť odvolávaniu. Schôdzu opätovne iniciovala opozícia. Nebola spokojná s presunutím návrhu o vyslovení nedôvery Pellegrinimu na záver riadnej septembrovej schôdze. Pre neúčasť poslancov sa nepodarilo mimoriadnu schôdzu otvoriť minulý piatok (6. 9.) a ani v pondelok (9. 9.).