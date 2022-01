Časť Slovenska čaká mrazivá noc, meteorológovia vydali výstrahy pred nízkymi teplotami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.1.2022 (Webnoviny.sk) - Meteorológovia vydali na piatok 7. januára výstrahy pred nízkymi teplotami. Tie by mali od polnoci pretrvávať do deviatej hodiny rannej.Výstraha 1. stupňa sa týka okresov Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Martin, Námestovo, Dolný Kubín, Ružomberok, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Brezno, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Rožňava, Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica.Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojej webovej stránke.V daných okresoch sa teplota môže pohybovať v rozmedzí od -15 do -19 stupňov Celzia. Výstraha platí pre rovnaké okresy aj na sobotu 8. januára od polnoci až do deviatej hodiny rannej.