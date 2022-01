Demonštrácie v Kazachstane si vyžiadali prvé obete, Korčok vyzval na deeskaláciu napätia (video)

Desiatky zranených policajtov

Mimoriadny stav

Deeskalácia napätia

6.1.2022 (Webnoviny.sk) - Desiatky protestujúcich obyvateľov Kazachstanu zahynuli počas útokov na vládne budovy a o život prišlo aj najmenej dvanásť policajtov vrátane jedného, ktoré telo našli s odseknutou hlavou. Informovali o tom vo štvrtok kazašské úrady.Protestujúci sa v stredu v noci pokúšali vtrhnúť do vládnych budov v najväčšom meste krajiny Almaty a „zlikvidované boli desiatky útočníkov," uviedla hovorkyňa polície Saltanat Azirbeková. Kazašská štátna televízna stanica Chabar-24 konštatovala, že 353 policajtov bolo zranených.Organizácia dohody o kolektívnej bezpečnosti, vojenská aliancia vedená Ruskom, vo štvrtok uviedla, že do Kazachstanu pošle mierové sily na žiadosť prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva.Protesty v krajine vypukli v nedeľu v reakcii na prudký rast cien skvapalneného plynu. Nepokoje sa začali na západe Kazachstanu, ale rozšírili sa aj do mesta Almaty a metropoly krajiny Nur-Sultan.Prezident Tokajev v stredu vyhlásil, že prijme tvrdé opatrenia na potlačenie nepokojov a na dva týždne v celej krajine vyhlásil mimoriadny stav. Kazašská vláda oznámila svoju rezignáciu, ale prezident povedal, že ministri zostanú vo svojich funkciách, kým sa nevytvorí nová vláda.Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) sleduje aktuálne dianie v Kazachstane s veľkým znepokojením. Minister konštatuje, že pretrvávajúcu situáciu v kraji treba čo najskôr deeskalovať a ukončiť strety, ktorých výsledkom sú obete na životoch. V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).„Pnutie v spoločnosti sa nedá vylúčiť, ale štát musí hľadať cesty, ako sa s nimi vysporiadať demokratickou cestou. Tou nie je násilie, ale dialóg s rešpektovaním zákonov a ľudských práv,“ povedal Korčok.Rezort diplomacie zatiaľ neeviduje, že by sa medzi zranenými mali nachádzať občania Slovenska. V Kazachstane dlhodobo pôsobí niekoľko slovenských kňazov a rehoľných sestier.