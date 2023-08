Časť systému protivzdušnej obrany Mantis dorazí na Slovensko, pôvodne mal chrániť základne v Afganistane

Systém Mantis

... je stacionárny, plne automatizovaný zbraňový systém, ktorý je určený na nepretržitú obranu pozemných objektov pred účinkami rakiet, delostreleckých systémov, mínometov a bezpilotných prostriedkov. Nemecko systém vyvinulo primárne na ochranu základní v Afganistane, v ktorej donedávna nemeckí vojaci pôsobili.





1.8.2023 (SITA.sk) -V utorok bude na Slovensko dodaná časť obranného systému Mantis. Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa Ministerstva obrany SR Ako spresnila, v súlade s plánom postupných dodávok bude časť systému Mantis od Spolkovej republiky Nemecko dodaná v utorok do vojenského útvaru v Nitre.Rezort obrany informoval, že konkrétne ide o prehľadový rádiolokátor aj s náhradnými dielmi. „Slovensko oceňuje rozhodnutie Spolkovej republiky Nemecko posilniť ochranu našej východnej hranice s Ukrajinou zabezpečovanú národnými a spojeneckými kapacitami a prostriedkami," uviedlo MO SR.Slovensko dostane systém bezodplatne a natrvalo, a to na základe korektných vzťahov, odborných rokovaní a cieľa NATO , ktorým je posilnenie a ochrana východnej hranice, ktorej je Slovensko súčasťou.