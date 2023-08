Hypotéka v roku 2023: Všetko, čo potrebujete vedieť

Úrokové sadzby v roku 2023

Ak si budete brať hypotéku ešte tento rok, pripravte sa na to, že úroková sadzba bude pravdepodobne na úrovni viac ako 4 %. Pri krátkych fixáciách, napríklad na 1 rok, sa neraz hýbe aj v hodnotách vyše 5 %. Hypotéky sú tak citeľne drahšie ako pred rokom či dvoma. Väčšina bánk aktuálne ponúka najnižší úrok pri fixácii na 3, 4 alebo 5 rokov.

Mnohí odborníci sa však zhodujú na tom, že úroky pravdepodobne postupne začnú klesať a do konca roka 2025 by sa mohli dostať pod 2 %. Ako to bude v skutočnosti, ukáže až čas. V každom prípade, ak potrebujete bývanie ihneď, zbytočne nešpekulujte. Úroky sú síce vysoké, ale v porovnaní s niektorými susednými krajinami sú stále pomerne výhodné.

Podmienky získania hypotéky

V aktuálnej dobe sa pripravte na to, že podmienky získania hypotéky sú celkom prísne. Dôvodom je práve vysoká inflácia, v dôsledku ktorej každému z nás narástli bežné životné náklady. Keď pôjdete žiadať o hypotéku, banka bude zvažovať hlavne tieto faktory.

Výška príjmu

Jeden z najdôležitejších parametrov, ktoré ovplyvňujú možnosť získania hypotéky, je príjem. Banka berie do úvahy váš dokladovateľný príjem zo zamestnania alebo podnikania. Platí, že na podnikateľov sa vzťahujú značne prísnejšie podmienky ako na zamestnancov v trvalom pracovnom pomere, so zmluvou na dobu neurčitú. V najlepšom prípade vám banka dokáže poskytnúť úver v maximálnej výške 8-násobku vášho ročného príjmu.

Vek žiadateľa

Vaše možnosti získania hypotéky ovplyvňuje aj vek. V mladosti, ak nemáte dostatok pracovných skúseností, vám dokáže banka požičať, ale pravdepodobne bude žiadať aj spoludlžníka. Ťažkosti so získaním hypotéky môžete mať aj v prípade, že máte viac ako 35 rokov. Ak takýto žiadatelia nevedia dostatočne dobre preukázať svoje finančné zabezpečenie, banky im veľakrát neposkytnú hypotéku na 30 rokov.

Aká je maximálna výška hypotéky?

Pri ručení nehnuteľnosťou, ktoré je na Slovensku najbežnejšie, banky zvyčajne poskytujú hypotéku do maximálnej výšky 80 % z hodnoty nehnuteľnosti. Iba vo výnimočných prípadoch dokážu ponúknuť 90 % hypotéku. V praxi to znamená, že 20 % ceny domu, bytu či pozemku musíte mať z vlastných zdrojov, resp. chýbajúcu čiastku je potrebné dofinancovať iným úverom.

Banky sa pri poskytovaní úveru musia riadiť aj tým, že vám ako žiadateľovi musí po odpočítaní splátok úverov a životného minima ostať aspoň 40 % čistého príjmu. Keďže životné minimum sa aj tento rok zvyšuje, maximálna výška hypotéky môže mnohým klesnúť aj o viac ako 10 000 €.

Rada na záver

Keď si budete porovnávať ponuky hypoték v jednotlivých bankách, nepozerajte sa len na výšku úroku. Všímajte si najmä RPMN – ročnú percentuálnu mieru nákladov. Často sa totiž stáva, že banka síce ponúkne nízky úrok, no má vysoké poplatky za spracovanie hypotéky, poistenie či znalecký posudok. V konečnom dôsledku tak hypotéka s nižším úrokom nemusí byť lacnejšia.