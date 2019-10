Castaner: Francúzske tajné služby zmarili od roku 2013 už 60 atentátov

Christophe Castaner, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 18. októbra (TASR) - Francúzske bezpečnostné zložky zmarili koncom septembra plány na atentát, ktorý sa mal odohrať podľa scenára podobného teroristickým útokom na Spojené štáty z roku 2001.Informoval o tom vo štvrtok v rozhovore pre televíziu France 2 francúzsky minister vnútra Christophe Castaner, ktorý spresnil, že od roku 2013 šlo už o 60. atentát zmarený francúzskymi tajnými službami.K odhaleniu plánov naň došlo koncom septembra, teda krátko pred útokom v budove parížskej prefektúry, kde jej zamestnanec Mickaël Harpon 3. októbra dobodal štyroch svojich kolegov.Castaner spresnil, že spomínaný plánovaný útok sa mal uskutočniť pomocou uneseného lietadla. Strojca útoku sa podľa Castanera inšpiroval 11. septembrom 2001, keď teroristické komandá uniesli štyri lietadlá a dvoma z nich zaútočili na výškové budovy Svetového obchodného centra v New Yorku.Podľa informácií televízie LCI mladý muž, ktorý "plánoval, sa so svojimi zámermi zveril svojmu priateľovi. Na základe týchto výrokov začala muža sledovať francúzska vnútorná rozviedka DGSI, ktorá následne zistila, že mladík má ťažkosti s realizáciou svojho pôvodného plánu, takže ich revidoval a útok chcel spáchaťMuža zadržali koncom septembra na jednom z parížskych predmestí. Dňa 26. septembra bol obvinený za vzatý do väzby.Podľa spravodajského portálu France Info podozrivý žil v departemente Hauts-de-Seine, je Francúz a má menej ako 30 rokov.