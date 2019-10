Poslanci začali piatkové rokovanie návrhom zrušiť súdne poplatky

Na archívnej snímke poslanci Národnej rady (NR) SR. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 18. októbra (TASR) - Prerokovaním návrhu zrušiť súdne poplatky pri všetkých individuálnych pracovnoprávnych a štátnozamestnaneckých sporoch začali poslanci Národnej rady (NR) SR štvrtý rokovací deň 51. schôdze NR SR.Zmeny má priniesť novela zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Zámerom úpravy je podľa predkladateľov oslobodiť od platenia súdnych poplatkov nielen doteraz úzku špecifickú skupinu sporov, ale rozšíriť túto skupinu konaní aj o konania, ktoré sa všeobecne týkajú individuálnych pracovnoprávnych vzťahov, štátnozamestnaneckých pomerov a služobných pomerov.Poslanci tiež majú v piatok na programe napríklad prerokovanie návrhov poslancov za Smer-SD o zriadení novej organizácie na ochranu pamiatok s názvom Štátne reštaurátorské a projekčné ateliéry, ako aj návrhu novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva kultúry.Plénum by malo v piatok rozhodnúť o novele Zákonníka práce poslancov koaličnej SNS Tibora Jančulu a Magdalény Kuciaňovej. Podľa návrhu by mali mať nárok na dlhšiu dovolenku o jeden týždeň aj zamestnanci, ktorí nedovŕšili 33 rokov a trvalo sa starajú o dieťa. Parlament by mal definitívne rozhodnúť aj o návrhu opozičnej nezaradenej poslankyne Sone Gaborčákovej o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP). Chce ním odstrániť znevýhodnenia ľudí trpiacich autizmom alebo Aspergerovým syndrómom, ktoré nastávajú v aplikačnej praxi.