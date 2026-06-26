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26. júna 2026
Časy takmer 330 programových bodov Colours of Ostrava a predĺžené vystúpenie Lorde – FOTO
Tagy: Colours of Ostrava
V programe je teraz aj kompletný hudobný line-up vrátane šestnástich interpretov vystupujúcich na REC.Stage. Do 23. ročníka Colours of ...
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26.6.2026 (SITA.sk) - V programe je teraz aj kompletný hudobný line-up vrátane šestnástich interpretov vystupujúcich na REC.Stage.
Do 23. ročníka Colours of Ostrava zostávajú tri týždne. Návštevníci si už teraz môžu začať plánovať svoj program a označovať svojich favoritov žltou farbou. Organizátori zverejnili harmonogram vrátane časov divadelných predstavení alebo obľúbených relácií a podcastov.
V programe je teraz aj kompletný hudobný line-up vrátane šestnástich interpretov vystupujúcich na REC.Stage. Festival sa tento rok uskutoční od 15. do 18. júla 2026 v Dolných Vítkoviciach, hlavné hviezdy podujatia ako Twenty One Pilots alebo Moby začínajú svoje európske turné.
Pôvodný plán na sobotu 18. júla počítal s hodinovým setom pre Lorde a sedemdesiatimi piatimi minútami pre Teddyho Swimsa. Fanúšikovia si však svojimi komentármi na sociálnych sieťach minulý týždeň vypýtali dlhší čas pre novozélandskú speváčku.
"Zložiť dramaturgiu dokopy tak, aby sme všetko produkčne a technicky zabezpečili a zároveň vyšli v ústrety čo najväčšiemu počtu fanúšikov, je vždy náročné. Nejde len o poskladanie zmysluplného programu v danom dni a v kontexte celého festivalu, ale dbáme aj na určitú previazanosť v nadväzujúcich vystúpeniach. S Lorde sme mali od začiatku dilemu aj kvôli logistike interpretov. Záujem o jej koncert nás teší. A sme radi, že sme po dohode s jej manažmentom a našou produkciou dokázali pridať pätnásť minút,” komentuje umelecký riaditeľ Filip Košťálek českú premiéru Lorde.
Pre mnohých návštevníkov pôjde o vrchol 23. ročníka. Rovnako však organizátori očakávajú zástupy fanúšikov Twenty One Pilots čakajúcich na otvorenie areálu, aby si zabezpečili svoje miesto pred večernou show. Tá bude trvať deväťdesiat minút a podľa prvých koncertov, ktoré aktuálne americké duo v Európe odohralo, možno očakávať okolo dvadsiatich skladieb.
Kompletný program tohtoročných Colours of Ostrava teraz odkrýva aj zloženie interpretov na REC.Stage. Hneď v prvý deň vystúpia víťazi poľskej a slovenskej súťaže. Na pódiu sa objavia krakovskí rockeri Flying Bison, neskôr poľských kolegov vystriedajú svojím koncertom Marhule z Nitry.
Na scéne potom zahrajú účastníci výzvy Čistého festivalu spoločnosti EKO-KOM. Na prvých troch priečkach sa po napínavom boji objavili hudobníci The Creaks, Bea.K a Tereza Luna. Každý deň čakajú na návštevníkov štyri vystúpenia a žánrovo prevedú poslucháčov od rocku cez folk až po jazz.
Organizátorom sa s tohtoročným line-upom podarilo posunúť festival bližšie k svojim hodnotám. A to konkrétne k otvorenosti, rozmanitosti a inklúzii, ktorou sa podujatie vyznačuje aj za hranicami Českej republiky. Na siedmich hudobných scénach sa predstaví 110 interpretov z 33 krajín sveta. Štyridsať percent line-upu tvoria ženy, teda hudobníčky, ženské kapely alebo kapely s frontwoman. Dve tretiny zahraničného bookingu vystúpia v Česku po prvý raz.
Festival tým dokazuje, že jeho snahou je prinášať čerstvé objavy a aktuálne mená. Popri istotách a obľúbencoch českého publika, teda Twenty One Pilots, LP alebo AURORY s Tomom Rowlandsom z The Chemical Brothers, sa v premiére predstavia napríklad americký hitmaker Teddy Swims, novozélandská altpopová Lorde, britský producent nimino alebo bieloruská kapela СОЮЗ (SOYUZ). A niektoré vystúpenia, ako je napríklad exkluzívny b2b set DJov Alison Wonderland a NobodyListen, sa možno v budúcnosti už ani nezopakujú.
Časový harmonogram, ktorý už môžu návštevníci webu colours.cz pozorne študovať, obsahuje takmer 330 programových bodov. Nabitý Meltingpot sa tento rok uskutoční na siedmich diskusných a dvoch divadelných scénach. Pred dvoma týždňami ohlásenú debatu Libora Boučka s prezidentom republiky Petrom Pavlom záujemcovia o svoje miesta vzali útokom a rezervácie vo Vítkovice Gong Stage boli v priebehu niekoľkých hodín vypredané. Kapacita tej istej sály bude podľa organizátorov blízko naplnenia pred začiatkom festivalu aj na predstavenia divadelných scén.
A vďaka vysokému záujmu sa do rezervácií v tomto týždni pridávajú tri programové body z dielne Českého rozhlasu - Buchty, Česká satira a Desítka Pavla Horvátha. Tu je však kapacita susednej sály výrazne nižšia, preto aj tu možno už čoskoro očakávať vypredané rezervácie.
Naopak diskusné stage zostávajú bez miesteniek. Iba majitelia Meltingpot Priority Passov majú umožnený prednostný vstup do sály viac ako pätnásť minút pred začiatkom programu. Popri tejto možnosti nepremeškať jedinú diskusiu so svojimi obľúbencami majú držitelia passu prístup do Meltingpot Lounge by Purposia Group alebo na kanál HeroHero, kde sú záznamy debát minuloročného ročníka.
Aktuálne informácie k festivalu Colours of Ostrava a jeho programu sú k dispozícii na webových stránkach festivalu. Rovnako je možné na webe zakúpiť vstupenky, aktuálne stojí štvordňový vstup 4 790 korún, štvordňový Fresh ticket je za 3 190 korún, v predaji je aj obmedzený počet dvojdňových vstupeniek, celofestivalových VIP+ alebo jednodňových VIP+ vstupeniek. V predaji sú posledné varianty ubytovania vo festivalovom kempe, ktorého kapacita tak bude naplnená.
Zdroj: SITA.sk - Časy takmer 330 programových bodov Colours of Ostrava a predĺžené vystúpenie Lorde – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Do 23. ročníka Colours of Ostrava zostávajú tri týždne. Návštevníci si už teraz môžu začať plánovať svoj program a označovať svojich favoritov žltou farbou. Organizátori zverejnili harmonogram vrátane časov divadelných predstavení alebo obľúbených relácií a podcastov.
V programe je teraz aj kompletný hudobný line-up vrátane šestnástich interpretov vystupujúcich na REC.Stage. Festival sa tento rok uskutoční od 15. do 18. júla 2026 v Dolných Vítkoviciach, hlavné hviezdy podujatia ako Twenty One Pilots alebo Moby začínajú svoje európske turné.
Dilema s Lorde
Pôvodný plán na sobotu 18. júla počítal s hodinovým setom pre Lorde a sedemdesiatimi piatimi minútami pre Teddyho Swimsa. Fanúšikovia si však svojimi komentármi na sociálnych sieťach minulý týždeň vypýtali dlhší čas pre novozélandskú speváčku.
"Zložiť dramaturgiu dokopy tak, aby sme všetko produkčne a technicky zabezpečili a zároveň vyšli v ústrety čo najväčšiemu počtu fanúšikov, je vždy náročné. Nejde len o poskladanie zmysluplného programu v danom dni a v kontexte celého festivalu, ale dbáme aj na určitú previazanosť v nadväzujúcich vystúpeniach. S Lorde sme mali od začiatku dilemu aj kvôli logistike interpretov. Záujem o jej koncert nás teší. A sme radi, že sme po dohode s jej manažmentom a našou produkciou dokázali pridať pätnásť minút,” komentuje umelecký riaditeľ Filip Košťálek českú premiéru Lorde.
Vrchol 23. ročníka
Pre mnohých návštevníkov pôjde o vrchol 23. ročníka. Rovnako však organizátori očakávajú zástupy fanúšikov Twenty One Pilots čakajúcich na otvorenie areálu, aby si zabezpečili svoje miesto pred večernou show. Tá bude trvať deväťdesiat minút a podľa prvých koncertov, ktoré aktuálne americké duo v Európe odohralo, možno očakávať okolo dvadsiatich skladieb.
Kompletný program tohtoročných Colours of Ostrava teraz odkrýva aj zloženie interpretov na REC.Stage. Hneď v prvý deň vystúpia víťazi poľskej a slovenskej súťaže. Na pódiu sa objavia krakovskí rockeri Flying Bison, neskôr poľských kolegov vystriedajú svojím koncertom Marhule z Nitry.
Na scéne potom zahrajú účastníci výzvy Čistého festivalu spoločnosti EKO-KOM. Na prvých troch priečkach sa po napínavom boji objavili hudobníci The Creaks, Bea.K a Tereza Luna. Každý deň čakajú na návštevníkov štyri vystúpenia a žánrovo prevedú poslucháčov od rocku cez folk až po jazz.
Festival bližšie k svojim hodnotám
Organizátorom sa s tohtoročným line-upom podarilo posunúť festival bližšie k svojim hodnotám. A to konkrétne k otvorenosti, rozmanitosti a inklúzii, ktorou sa podujatie vyznačuje aj za hranicami Českej republiky. Na siedmich hudobných scénach sa predstaví 110 interpretov z 33 krajín sveta. Štyridsať percent line-upu tvoria ženy, teda hudobníčky, ženské kapely alebo kapely s frontwoman. Dve tretiny zahraničného bookingu vystúpia v Česku po prvý raz.
Festival tým dokazuje, že jeho snahou je prinášať čerstvé objavy a aktuálne mená. Popri istotách a obľúbencoch českého publika, teda Twenty One Pilots, LP alebo AURORY s Tomom Rowlandsom z The Chemical Brothers, sa v premiére predstavia napríklad americký hitmaker Teddy Swims, novozélandská altpopová Lorde, britský producent nimino alebo bieloruská kapela СОЮЗ (SOYUZ). A niektoré vystúpenia, ako je napríklad exkluzívny b2b set DJov Alison Wonderland a NobodyListen, sa možno v budúcnosti už ani nezopakujú.
Časový harmonogram
Časový harmonogram, ktorý už môžu návštevníci webu colours.cz pozorne študovať, obsahuje takmer 330 programových bodov. Nabitý Meltingpot sa tento rok uskutoční na siedmich diskusných a dvoch divadelných scénach. Pred dvoma týždňami ohlásenú debatu Libora Boučka s prezidentom republiky Petrom Pavlom záujemcovia o svoje miesta vzali útokom a rezervácie vo Vítkovice Gong Stage boli v priebehu niekoľkých hodín vypredané. Kapacita tej istej sály bude podľa organizátorov blízko naplnenia pred začiatkom festivalu aj na predstavenia divadelných scén.
A vďaka vysokému záujmu sa do rezervácií v tomto týždni pridávajú tri programové body z dielne Českého rozhlasu - Buchty, Česká satira a Desítka Pavla Horvátha. Tu je však kapacita susednej sály výrazne nižšia, preto aj tu možno už čoskoro očakávať vypredané rezervácie.
Naopak diskusné stage zostávajú bez miesteniek. Iba majitelia Meltingpot Priority Passov majú umožnený prednostný vstup do sály viac ako pätnásť minút pred začiatkom programu. Popri tejto možnosti nepremeškať jedinú diskusiu so svojimi obľúbencami majú držitelia passu prístup do Meltingpot Lounge by Purposia Group alebo na kanál HeroHero, kde sú záznamy debát minuloročného ročníka.
Aktuálne informácie k festivalu Colours of Ostrava a jeho programu sú k dispozícii na webových stránkach festivalu. Rovnako je možné na webe zakúpiť vstupenky, aktuálne stojí štvordňový vstup 4 790 korún, štvordňový Fresh ticket je za 3 190 korún, v predaji je aj obmedzený počet dvojdňových vstupeniek, celofestivalových VIP+ alebo jednodňových VIP+ vstupeniek. V predaji sú posledné varianty ubytovania vo festivalovom kempe, ktorého kapacita tak bude naplnená.
Zdroj: SITA.sk - Časy takmer 330 programových bodov Colours of Ostrava a predĺžené vystúpenie Lorde – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Colours of Ostrava
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