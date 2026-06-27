Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 27.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ladislav, Ladislava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

27. júna 2026

Bratislavské Nové Mesto pozýva kultúrne a športové leto, prinesie podujatie pre všetky generácie – FOTO


Tagy: Bratislava-Nové Mesto Kultúrne leto Kultúrne leto v Bratislave

Novomestské kultúrne a športové leto odštartuje v parku na Račianskom mýte. Bratislavské Nové Mesto pozýva obyvateľov aj návštevníkov na štvrtý ročník Novomestského kultúrneho a športového ...



Zdieľať
730760816_1436884471584336_3270457220687420166_n 676x451 27.6.2026 (SITA.sk) - Novomestské kultúrne a športové leto odštartuje v parku na Račianskom mýte.


Bratislavské Nové Mesto pozýva obyvateľov aj návštevníkov na štvrtý ročník Novomestského kultúrneho a športového leta, ktoré sa uskutoční od 28. júna do 31. augusta.

Ako informovala hovorkyňa mestskej časti Martina Goffová, podujatie počas viac ako dvoch mesiacov prinesie desiatky podujatí pre všetky vekové kategórie a prepojí kultúru, šport aj komunitný život vo verejnom priestore. Novomestské kultúrne a športové leto odštartuje v nedeľu v parku na Račianskom mýte.

Letný festival naprieč Novým Mestom


„Úvodné podujatie prinesie celodenný program – od hudobných a tanečných vystúpení až po športové, tvorivé, gastro a komunitné aktivity," priblížila hovorkyňa. Počas nasledujúcich týždňov bude letný festival pokračovať naprieč celým Novým Mestom – v parkoch, na ihriskách, športoviskách aj v kultúrnych inštitúciách.

Väčšina podujatí bude pre verejnosť bezplatná. Medzi najobľúbenejšie formáty patria Rozprávkové pondelky s divadelnými predstaveniami pre deti od troch rokov, ktoré sa striedavo konajú na ihrisku Jahodová, ihrisku Tegelhoffa a v parku Nobelova.

„Pevnou súčasťou programu sú aj Novomestské špacírky – zážitkové stretnutia s históriou vo forme komentovaných vychádzok po známych aj menej známych lokalitách mestskej časti," dodala hovorkyňa.

Športové aktivity a kino pod hviezdami


Letné kino pod hviezdami v Lakeside Parku a po novom aj v parku na Račianskom mýte prinesie spoločnosť Wood Real Estate, Lakeside Park, Polus a Polus Towers. Letné tančiarne na Račku ponúknu sériu tanečných večerov so zameraním na rôzne žánre.

Súčasťou programu je aj iniciatíva Športové Nové Mesto, ktorá ponúka pravidelné aktivity v rôznych lokalitách ako funkčné tréningy, jogu, pilates, nordic walking, cvičenia pre zdravý chrbát, futbalové tréningy pre deti či športy pre mládež.

Novinkou tohto leta je otvorenie priestoru Prvej konskej železnice umeniu. Mestská časť sem prinesie sériu štyroch tematicky ladených workshopov s názvom Príbehy na skle, ktoré spájajú storytelling s výtvarným spracovaním inšpirovaným dielami svetového umenia.

Workshopy tak prepájajú históriu, umenie a zážitkové vzdelávanie. Program dopĺňajú aj kultúrno-vzdelávacie a kreatívne aktivity realizované v spolupráci s miestnymi inštitúciami.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Program pre deti i dospelých


Dom kultúry Kramáre ponúkne tematické tábory, kreatívne workshopy a vzdelávacie aktivity vrátane kaligrafických dielní – Letný ateliér písma. Novinkou je kurz rétoriky, komunikácie a práce s hlasom. Stredisko kultúry na Vajnorskej ulici pripraví komunitné formáty ako zábavné kvízy Nemudruj, tradičný Čaj o piatej, ako aj Maľovanie pri víne.

Novinkou bude interaktívne predstavenie pre deti od 6 mesiacov do 3 rokov Labiatko a Herecko-logopedický kurz pre deti od 5 do 10 rokov. Knižnica BANM pripraví počas leta program pre deti, rodiny aj dospelých na svojich pobočkách aj vo verejnom priestore.

„V pravidelných formátoch sa uskutoční StredoHranie v knižnici každú stredu (Pionierska 12, Stromová 18, Jeséniova 43) a ŠtvrtkoHranie každý štvrtok (Nobelova 30, Kutuzovova 15)," uviedla hovorkyňa. Podujatia ponúknu hry, oddych a komunitné stretnutia počas letných výpožičných hodín.

Knižnica na Račku


Na terase knižnice bude celé leto pokračovať Knižná siesta, doplnená o Maľovanie na terase, Relax jogu a Pilates pre verejnosť. Súčasťou programu budú aj Burzy kníh na pobočkách Nobelova, Kutuzovova a Stromová.

Program knižnice doplní aj tvorivo-pohybové popoludnie pre deti od 3 do 6 rokov Kreatívko v pohybe. Letné aktivity uzavrie podujatie Knižnica na Račku, ktoré v jednom popoludní spojí burzu kníh, Scrabble turnaj, besedu s prekladateľom aj program pre deti.

Novomestské kultúrne a športové leto vyvrcholí záverečným víkendom od 28. do 30. augusta na Kuchajde. Program prinesie vystúpenia pre deti, koncerty známych interpretov aj bohatý sprievodný program vrátane Festivalu zmrzliny, gastro zóny, kolotočov, detskej a tínedžerskej zóny či športovo-zábavných atrakcií.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Bratislavské Nové Mesto pozýva kultúrne a športové leto, prinesie podujatie pre všetky generácie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bratislava-Nové Mesto Kultúrne leto Kultúrne leto v Bratislave
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Fico chce zabrániť zapojeniu slovenskej delegácie do finančnej pomoci Ukrajine. Na stole je údajne oveľa väčší plán
<< predchádzajúci článok
Šimkovičová odovzdala v Martine symbolicky kľúč k rekonštrukcii Múzea kultúry Čechov na Slovensku – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 