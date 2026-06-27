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27. júna 2026
Bratislavské Nové Mesto pozýva kultúrne a športové leto, prinesie podujatie pre všetky generácie – FOTO
Novomestské kultúrne a športové leto odštartuje v parku na Račianskom mýte. Bratislavské Nové Mesto pozýva obyvateľov aj návštevníkov na štvrtý ročník Novomestského kultúrneho a športového ...
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27.6.2026 (SITA.sk) - Novomestské kultúrne a športové leto odštartuje v parku na Račianskom mýte.
Bratislavské Nové Mesto pozýva obyvateľov aj návštevníkov na štvrtý ročník Novomestského kultúrneho a športového leta, ktoré sa uskutoční od 28. júna do 31. augusta.
Ako informovala hovorkyňa mestskej časti Martina Goffová, podujatie počas viac ako dvoch mesiacov prinesie desiatky podujatí pre všetky vekové kategórie a prepojí kultúru, šport aj komunitný život vo verejnom priestore. Novomestské kultúrne a športové leto odštartuje v nedeľu v parku na Račianskom mýte.
„Úvodné podujatie prinesie celodenný program – od hudobných a tanečných vystúpení až po športové, tvorivé, gastro a komunitné aktivity," priblížila hovorkyňa. Počas nasledujúcich týždňov bude letný festival pokračovať naprieč celým Novým Mestom – v parkoch, na ihriskách, športoviskách aj v kultúrnych inštitúciách.
Väčšina podujatí bude pre verejnosť bezplatná. Medzi najobľúbenejšie formáty patria Rozprávkové pondelky s divadelnými predstaveniami pre deti od troch rokov, ktoré sa striedavo konajú na ihrisku Jahodová, ihrisku Tegelhoffa a v parku Nobelova.
„Pevnou súčasťou programu sú aj Novomestské špacírky – zážitkové stretnutia s históriou vo forme komentovaných vychádzok po známych aj menej známych lokalitách mestskej časti," dodala hovorkyňa.
Letné kino pod hviezdami v Lakeside Parku a po novom aj v parku na Račianskom mýte prinesie spoločnosť Wood Real Estate, Lakeside Park, Polus a Polus Towers. Letné tančiarne na Račku ponúknu sériu tanečných večerov so zameraním na rôzne žánre.
Súčasťou programu je aj iniciatíva Športové Nové Mesto, ktorá ponúka pravidelné aktivity v rôznych lokalitách ako funkčné tréningy, jogu, pilates, nordic walking, cvičenia pre zdravý chrbát, futbalové tréningy pre deti či športy pre mládež.
Novinkou tohto leta je otvorenie priestoru Prvej konskej železnice umeniu. Mestská časť sem prinesie sériu štyroch tematicky ladených workshopov s názvom Príbehy na skle, ktoré spájajú storytelling s výtvarným spracovaním inšpirovaným dielami svetového umenia.
Workshopy tak prepájajú históriu, umenie a zážitkové vzdelávanie. Program dopĺňajú aj kultúrno-vzdelávacie a kreatívne aktivity realizované v spolupráci s miestnymi inštitúciami.
Dom kultúry Kramáre ponúkne tematické tábory, kreatívne workshopy a vzdelávacie aktivity vrátane kaligrafických dielní – Letný ateliér písma. Novinkou je kurz rétoriky, komunikácie a práce s hlasom. Stredisko kultúry na Vajnorskej ulici pripraví komunitné formáty ako zábavné kvízy Nemudruj, tradičný Čaj o piatej, ako aj Maľovanie pri víne.
Novinkou bude interaktívne predstavenie pre deti od 6 mesiacov do 3 rokov Labiatko a Herecko-logopedický kurz pre deti od 5 do 10 rokov. Knižnica BANM pripraví počas leta program pre deti, rodiny aj dospelých na svojich pobočkách aj vo verejnom priestore.
„V pravidelných formátoch sa uskutoční StredoHranie v knižnici každú stredu (Pionierska 12, Stromová 18, Jeséniova 43) a ŠtvrtkoHranie každý štvrtok (Nobelova 30, Kutuzovova 15)," uviedla hovorkyňa. Podujatia ponúknu hry, oddych a komunitné stretnutia počas letných výpožičných hodín.
Na terase knižnice bude celé leto pokračovať Knižná siesta, doplnená o Maľovanie na terase, Relax jogu a Pilates pre verejnosť. Súčasťou programu budú aj Burzy kníh na pobočkách Nobelova, Kutuzovova a Stromová.
Program knižnice doplní aj tvorivo-pohybové popoludnie pre deti od 3 do 6 rokov Kreatívko v pohybe. Letné aktivity uzavrie podujatie Knižnica na Račku, ktoré v jednom popoludní spojí burzu kníh, Scrabble turnaj, besedu s prekladateľom aj program pre deti.
Novomestské kultúrne a športové leto vyvrcholí záverečným víkendom od 28. do 30. augusta na Kuchajde. Program prinesie vystúpenia pre deti, koncerty známych interpretov aj bohatý sprievodný program vrátane Festivalu zmrzliny, gastro zóny, kolotočov, detskej a tínedžerskej zóny či športovo-zábavných atrakcií.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavské Nové Mesto pozýva kultúrne a športové leto, prinesie podujatie pre všetky generácie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislavské Nové Mesto pozýva obyvateľov aj návštevníkov na štvrtý ročník Novomestského kultúrneho a športového leta, ktoré sa uskutoční od 28. júna do 31. augusta.
Ako informovala hovorkyňa mestskej časti Martina Goffová, podujatie počas viac ako dvoch mesiacov prinesie desiatky podujatí pre všetky vekové kategórie a prepojí kultúru, šport aj komunitný život vo verejnom priestore. Novomestské kultúrne a športové leto odštartuje v nedeľu v parku na Račianskom mýte.
Letný festival naprieč Novým Mestom
„Úvodné podujatie prinesie celodenný program – od hudobných a tanečných vystúpení až po športové, tvorivé, gastro a komunitné aktivity," priblížila hovorkyňa. Počas nasledujúcich týždňov bude letný festival pokračovať naprieč celým Novým Mestom – v parkoch, na ihriskách, športoviskách aj v kultúrnych inštitúciách.
Väčšina podujatí bude pre verejnosť bezplatná. Medzi najobľúbenejšie formáty patria Rozprávkové pondelky s divadelnými predstaveniami pre deti od troch rokov, ktoré sa striedavo konajú na ihrisku Jahodová, ihrisku Tegelhoffa a v parku Nobelova.
„Pevnou súčasťou programu sú aj Novomestské špacírky – zážitkové stretnutia s históriou vo forme komentovaných vychádzok po známych aj menej známych lokalitách mestskej časti," dodala hovorkyňa.
Športové aktivity a kino pod hviezdami
Letné kino pod hviezdami v Lakeside Parku a po novom aj v parku na Račianskom mýte prinesie spoločnosť Wood Real Estate, Lakeside Park, Polus a Polus Towers. Letné tančiarne na Račku ponúknu sériu tanečných večerov so zameraním na rôzne žánre.
Súčasťou programu je aj iniciatíva Športové Nové Mesto, ktorá ponúka pravidelné aktivity v rôznych lokalitách ako funkčné tréningy, jogu, pilates, nordic walking, cvičenia pre zdravý chrbát, futbalové tréningy pre deti či športy pre mládež.
Novinkou tohto leta je otvorenie priestoru Prvej konskej železnice umeniu. Mestská časť sem prinesie sériu štyroch tematicky ladených workshopov s názvom Príbehy na skle, ktoré spájajú storytelling s výtvarným spracovaním inšpirovaným dielami svetového umenia.
Workshopy tak prepájajú históriu, umenie a zážitkové vzdelávanie. Program dopĺňajú aj kultúrno-vzdelávacie a kreatívne aktivity realizované v spolupráci s miestnymi inštitúciami.
Program pre deti i dospelých
Dom kultúry Kramáre ponúkne tematické tábory, kreatívne workshopy a vzdelávacie aktivity vrátane kaligrafických dielní – Letný ateliér písma. Novinkou je kurz rétoriky, komunikácie a práce s hlasom. Stredisko kultúry na Vajnorskej ulici pripraví komunitné formáty ako zábavné kvízy Nemudruj, tradičný Čaj o piatej, ako aj Maľovanie pri víne.
Novinkou bude interaktívne predstavenie pre deti od 6 mesiacov do 3 rokov Labiatko a Herecko-logopedický kurz pre deti od 5 do 10 rokov. Knižnica BANM pripraví počas leta program pre deti, rodiny aj dospelých na svojich pobočkách aj vo verejnom priestore.
„V pravidelných formátoch sa uskutoční StredoHranie v knižnici každú stredu (Pionierska 12, Stromová 18, Jeséniova 43) a ŠtvrtkoHranie každý štvrtok (Nobelova 30, Kutuzovova 15)," uviedla hovorkyňa. Podujatia ponúknu hry, oddych a komunitné stretnutia počas letných výpožičných hodín.
Knižnica na Račku
Na terase knižnice bude celé leto pokračovať Knižná siesta, doplnená o Maľovanie na terase, Relax jogu a Pilates pre verejnosť. Súčasťou programu budú aj Burzy kníh na pobočkách Nobelova, Kutuzovova a Stromová.
Program knižnice doplní aj tvorivo-pohybové popoludnie pre deti od 3 do 6 rokov Kreatívko v pohybe. Letné aktivity uzavrie podujatie Knižnica na Račku, ktoré v jednom popoludní spojí burzu kníh, Scrabble turnaj, besedu s prekladateľom aj program pre deti.
Novomestské kultúrne a športové leto vyvrcholí záverečným víkendom od 28. do 30. augusta na Kuchajde. Program prinesie vystúpenia pre deti, koncerty známych interpretov aj bohatý sprievodný program vrátane Festivalu zmrzliny, gastro zóny, kolotočov, detskej a tínedžerskej zóny či športovo-zábavných atrakcií.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavské Nové Mesto pozýva kultúrne a športové leto, prinesie podujatie pre všetky generácie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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