Cavani použil na sociálnej sieti rasistický výraz, hrozí mu dištanc

Futbalista Manchestru United Edinson Cavani čelí hrozbe trestu za rasistický výraz, ktorý mal použiť na sociálnej sieti. Po dvoch góloch do siete Southamptonu v nedeľňajšom zápase 10. kola Premier League sa poďakoval followerovi na Instagrame slovami "gracias negrito".





Uruguajský útočník medzičasom svoj príspevok vymazal, no zrejme ani to ho nezachráni od minimálne trojzápasového dištancu, uviedla agentúra DPA. Výraz "negrito" - v preklade zo španielčiny černoch, alebo černoško - použil pred deviatimi rokmi Luis Suarez, vtedajší kanonier FC Liverpool ním označil Patricea Evru z Manchestru United. Anglická futbalová asociácia (FA) mu za to vystavila osemzápasovú stopku.Manchester United prehrával na pôde Southamptonu po polčase 0:2, ale v tom druhom sa mu podarilo zápas otočiť, keď obrat režíroval práve Cavani. V 60. minúte prihral na gól Brunovi Fernandesovi a potom dvomi presnými zásahmi rozhodol o zisku troch bodov pre hostí. Víťazný gól vsietil v tretej minúte nadstaveného času.