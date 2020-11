Laporta potvrdil kandidatúru na post prezidenta FC Barcelona

Joan Laporta v pondelok oficiálne ohlásil kandidatúru na post prezidenta španielskeho futbalového klubu FC Barcelona. Päťdesiatosemročný funkcionár, ktorý už šéfoval "Barce" v rokoch 2003-2010, sľúbil v prípade svojho zvolenia, že presvedčí argentínskeho útočníka Lionela Messiho, aby zostal v mužstve. Takisto nevylúčil, že sa v budúcnosti vynasnaží priviesť späť na lavičku bývalého úspešného trénera "blaugranas" Pepa Guardiolu.





"Bolo by skvelé mať Messiho líderské schopnosti na trávniku. Vieme, že nebude môcť hrať donekonečna, no stále má pred sebou ešte niekoľko rokov účinkovania na najvyššej úrovni. Dúfame, že bude u nás pokračovať, ak nie, tak máme pripravené alternatívne plány," uviedol Laporta na pondelkovej tlačovej konferencii.Messi bude môcť od 1. januára rokovať o prestupe s inými klubmi. Finančná situácia spojená s pandémiou koronavírusu obmedzila možnosti Barcelony ohľadne ponuky nového kontraktu pre Argentínčana. "Myslím si, že Leo bude prvý, kto pochopí situáciu v klube a bude na to brať ohľad," citovala Laportu agentúra DPA.Josep Maria Bartomeu nedávno rezignoval na post prezidenta po silnejúcom tlaku od fanúšikov a sporoch s hráčmi, najmä s Messim. Voľby nového klubového šéfa sa uskutočnia 24. januára. Ďalšími kandidátmi sú Victor Font, Jordi Farre, Toni Freixa, Emili Rousaud, Xavi Vilajoana, Lluis Fernandez Ala či Pere Riera.