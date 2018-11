Cavani z PSG hetrikom zostrelil Monaco: Nič sme nepodcenili

Hráč PSG Edinson Cavani (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 12. novembra (TASR) - Uruguajský futbalista Edinson Cavani sa v nedeľňajšom šlágri 13. kola Ligue 1 predviedol vo veľkom štýle. Útočník Paríža Saint-Germain mal leví podiel na výhre svojho tímu nad AS Monaco 4:0, keď súpera knokautoval čistým hetrikom. Skóre stretnutia spečatil z jedenástky Neymar. PSG kraľuje najvyššej francúzskej súťaži s plným počtom 39 bodov a neexistujú žiadne pochybnosti o tom, že by ho niekto zastavil na ceste za obhajobou titulu. Druhé Lille zaostáva po tretine odohratých kôl o 13 bodov, ďalšie francúzske bašty Lyon a Marseille majú na lídra pätnásť-, resp. 17-bodové manko.Cavaniho v uplynulých týždňoch trápili problémy so stehenným svalom, pre ktoré vynechal ligové súboje s Marseille a Lille. V dôležitom vystúpení Ligy majstrov na pôde Neapola zasiahol do hry iba na necelú štvrťhodinu, proti Monacu si už pripísal kompletnú minutáž a výborný výkon okorenil hetrikom. Cavani má v lige na konte osem presných zásahov, jeho kolegovia z ofenzívy Neymar deväť a tabuľku strelcov vedú 11-góloví Kylian Mbappe spolu s Emilianom Salom z FC Nantes.poznamenal Cavani.Monaco sa topí v kríze, po utorňajšej prehre 0:4 s FC Bruggy v Lige majstrov dosiahlo rovnaký výsledok aj o päť dní proti PSG. Po úspešných rokoch sa "kniežatá" pripravujú na situáciu, keď sa pravdepodobne budú zachraňovať v najvyššej súťaži. Momentálne im so siedmimi bodmi patrí v tabuľke predposledná 19. priečka. Mužstvo si neverí, navyše ho trápi rozsiahla maródka.uviedol kouč AS Thierry Henry, ktorý sa od nástupu do funkcie (13. októbra) ešte netešil z víťazstva.