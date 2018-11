F1: Verstappen spoznal trest za napadnutie Ocona počas VC Brazílie

Max Verstappen, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sao Paulo 11. novembra (TASR) - Holandský jazdec Max Verstappen musí po napadnutí Sebastiana Ocona, ktorý ho na nedeľnej Veľkej cene Brazílie F1 pripravil o víťazstvo, odpracovať dva dni verejnoprospešných prác. Medzinárodná automobilová federácia (FIA) potrestala pilota Red Bullu za to, že do jazdca Force India po pretekoch v boxoch niekoľkokrát strčil.Verstappena nahneval incident zo 44. kola. Ocon, ktorý zaostával o jedno kolo, sa s ním pustil do súboja a vrazil do neho. Dvadsaťjedenročný pilot Red Bullu, ktorý smeroval za jasným triumfom, dostal "hodiny", prepadol sa z prvého miesta na druhé, na ktorom nakoniec prišiel do cieľa so stratou 1,5 sekundy na víťazného Lewisa Hamiltona z Mercedesu. S poškodeným podvozkom nemal šancu Brita ohroziť.Televízne zábery po pretekoch najprv ukázali, ako sa Verstappen snaží počkať na Ocona v "paddocku", no tam sa ešte nestretli. Ku konfrontácii prišlo v miestnosti, kde sa jazdci vážia.citovala agentúra AFP Ocona, ktorý dodal:Maršali však Ocona potrestali 10-sekundovým zastavením v boxoch, čím jasne deklarovali, komu dali incident za vinu. Holanďan ešte v kokpite krátko po opustení trate počastoval rivala nadávkami, ktoré zopakoval aj v prvom hodnotení bezprostredne po pretekoch. Ocon nakoniec obsadil 14. priečku.Podľa AFP si Verstappen musí verejnoprospešné práce, ktoré mu určí FIA, odslúžiť v nasledujúcich šiestich mesiacoch.