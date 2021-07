Cavendish si na Tour de France plní detské sny, s legendou Merckxa sa však porovnávať neodvažuje

Sny z detstva

Zelený dres na dosah

10.7.2021 (Webnoviny.sk) - Trinásť rokov po svojom premiérovom víťazstve na Tour de France zaznamenal britský cyklista Mark Cavendish rekordný 34. triumf na "Starej dáme". Piatkovým počinom sa v počte víťazstiev dotiahol na Belgičana Eddyho Merckxa , ktorý žiaril na cyklistickej scéne v 60. a 70. rokoch minulého storočia.Nadvláda Merckxa v spomenutom období bola taká nehorázna, že si vďaka tomu vyslúžil prezývku "Kanibal". Cavendish si však nemyslí, že má právo porovnávať sa s touto fenomenálnou legendou."Merckx bol najväčší mužský cestný cyklista všetkých čias. Nemyslím si, že by som sa s ním niekedy mohol porovnávať," skonštatoval po piatkovej etape Cavendish, ktorý na rozdiel od Merckxa, ktorý Tour de France vyhral 5-krát, nemá na konte žiadne celkové prvenstvo z francúzskych ciest.Tridsaťšesťročný Cavendish sa na Tour de France zúčastňuje po troch rokoch. Z piatkového triumfu v horúcej etape s cieľom v Carcassonne mal radosť, no nepreceňoval ho. "Stále je to iba ďalšie víťazstvo na Tour de France a vnímam ho, akoby bolo moje prvé. Už ako dieťa som sníval o víťazstve v etape na týchto pretekoch a rovnaké sny mám aj teraz," skonštatoval rodák z ostrova Man.Cavendish v tohtoročnej edícii najslávnejších cyklistických pretekov nečakane drví konkurenciu. V bodovacej súťaži má momentálne 101-bodový náskok pred druhým v poradí - Austrálčanom Michaelom Matthewsom , a mieri za ziskom zeleného dresu.Jeho najnovšie úspechy sú o tom pozoruhodnejšie, že prišli po dlhom období pochybností. Pred pár mesiacmi dokonca Cavendish uvažoval o ukončení profesionálnej kariéry.