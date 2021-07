Ravanelli sa obáva, že finále majstrovstiev Európy je už pripravené pre Angličanov

V hre boli až dve lopty

Sivý vlk očakáva bojovné finále

10.7.2021 (Webnoviny.sk) - Niekdajší taliansky futbalový reprezentant Fabrizio Ravanelli sa obáva, že po kontroverzných situáciách v semifinále medzi Anglickom a Dánskom (2:1 po predĺžení) môže rozhodca v nedeľňajšom finále proti Talianom opäť zvýhodňovať domácich Angličanov."Obávam sa, že po škandalóznom predstavení rozhodcov proti Dánsku je už scéna pripravená pre Angličanov," povedal 52-ročný rodák z Perugie pre denník Il Matino, citoval ho aj portál sport.pl.Vo finále na londýnskom štadióne Wembley sa stretnú dva tímy, ktoré v priebehu turnaja neokúsili trpkosť prehry. "Azúrová squadra" prenikla do rozhodujúceho súboja po napínavom semifinále so Španielmi, ktoré rozlúskol až jedenástkový rozstrel. Angličania vyhrali v dueli o finále nad Dánmi 2:1 po predĺžení.V ňom holandský rozhodca Danny Makkelie odpískal pokutový kop po minimálnom kontakte dánskeho brániaceho hráča s Raheemom Sterlingom. V inkriminovanom momente sa navyše v blízkosti dánskej šestnástky nachádzali v hre až dve lopty."Nenašiel sa nikto, kto by chytil videorozhodcu za ruku a vytiahol ho z tohto rozhodnutia. Pretože toto faul nebol. A také situácie by nemali rozhodovať o tom, kto bude hrať vo finále majstrovstiev Európy," poznamenal pre sport.pl nemenovaný poľský medzinárodný rozhodca.Samotný Ravanelli, ktorému ešte počas aktívnej hráčskej kariéry prischla prezývka "sivý vlk", očakáva napínavé a bojovné finále."Obe mužstvá budú mať pred sebou obrovský rešpekt. Môže to byť duel s viacerými gólmi a veľmi zaujímavá taktická bitka. Pre nás môže byť výhodou, že máme ostrieľaných hráčov ako Bonucci a Chiellini. Na Angličanov môže atmosféra vyvinúť väčší tlak," dodal Ravanelli.