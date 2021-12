Cavendish zľavil zo svojich finančných nárokov aj ega a s tímom Deceuninck – Quick Step bude jazdiť ešte jeden rok

Vyrovnal rekord Eddyho Merckxa

Tráva inde nebude zelenšia

Nesmie sa preceňovať

7.12.2021 (Webnoviny.sk) - Britský šprintér Mark Cavendish bude súčasťou cyklistického tímu Deceuninck - Quick Step aj v budúcej sezóne.Dohoda o predĺžení spolupráce o jeden rok sa zrodila po dlhých týždňoch rokovaní a neistoty, keď šéf najúspešnejšieho družstva ostatných sezón vyzval držiteľa zeleného dresu z Tour de France, aby zľavil z finančných požiadaviek aj svojho ega."Uplynulý cyklistický rok bol fenomenálny. Podpora tímu bola úžasná a veľmi som si to celé užíval. Veľmi sa už teším na to, že tieto výnimočné chvíle budú pokračovať aj najbližších 12 mesiacov," uviedol Mark Cavendish.Tento rok bol práve 36-ročný Cavendish nečakané tromfové eso tímu Deceuninck - Quick Step v rýchlych etapových koncovkách na Tour de France.V pozícii pôvodne náhradníka vyhral štyri etapy a stal sa aj držiteľom zeleného dresu pre víťaza bodovacej súťaže.V počte víťazných etáp na "Starej dáme" vyrovnal historický rekord belgickej legendy Eddyho Merckxa.Rýchlik z Ostrova Man si predtým obliekal dres belgickej superstajne v rokoch 2013 - 2015.Tento rok sa stal opäť členom "Vlčej svorky" s platom, ktorý je len zlomkom z jeho niekdajších príjmov, keďže mal za sebou tri chabé sezóny bez etapového triumfu. V tom všetkom mu podal pomocnú ruku Lefevere.Lenže 66-ročný Belgičan britskému šprintérovi zároveň odporučil, aby prehodnotil svoje finančné nároky, lebo sám vie, že nikde inde nebude tráva zelenšia ako práve u jeho súčasného zamestnávateľa."Nemal by preceňovať svoju trhovú hodnotu a žiť z úspechov na Tour de France. Vychádzame z jednoduchého predpokladu, že si chceme udržať Marka vo svojom tíme. Nesmie však sám seba nadhodnocovať tak, ako to robí," uviedol Lefevere ešte v septembri tohto roku.Aktuálne po podpise zmluvy ho pochválil za charakter a tímové cítenie."Celý svet vidí ako Mark víťazí, ale už nevidí jeho zanietenie, s akým povzbudzuje všetkých v družstve k lepším výkonom. Je nositeľom tímového ducha. V pretekoch zväčša on ako prvý dvíha ruky nad hlavu, zároveň však ako prvý vie zhodnotiť, aký veľký podiel na jeho úspechoch majú tímoví spolujazdci," skonštatoval Lefevere.