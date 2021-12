Tarkovič predniesol hodnotiacu správu kvalifikácie o postup na MS vo futbale. Zostane trénerom reprezentácie?

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.12.2021 (Webnoviny.sk) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Štefan Tarkovič v utorok predniesol členom výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu (SFZ) hodnotiacu správu celej kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta.Slováci v boji o svetový šampionát neuspeli, v tabuľke H-skupiny obsadili tretiu priečku za Chorvátmi a Rusmi, avšak pred Slovincami, Malťanmi a Cyperčanmi. V desiatich dueloch získali 14 bodov za tri víťazstvá, až päť remíz a dve prehry."Výkonný výbor SFZ zobral na vedomie analýzu Štefana Tarkoviča a vyhodnotil ju ako jednu z najlepších za posledné roky. Spoločne s viceprezidentom pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy Karolom Belaníkom sme dostali mandát, aby sme navrhli výkonnému výboru do 31. 12. 2021 meno trénera," uviedol Ján Kováčik po zasadnutí výkonného výboru SFZ na zväzovom webe.Štefan Tarkovič vedie futbalovú reprezentáciu SR od októbra 2020 a so SFZ má zmluvu do 31. decembra 2021. Podľa uvedeného vyjadrenia šéfa SFZ nie je vylúčené, že bude pokračovať na lavičke národného tímu aj naďalej.