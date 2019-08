Čavušoglu: Tanker Adrian Darya 1 opäť zmenil kurz a smeruje k Libanonu

Mevlüt Čavušoglu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 30. augusta (TASR) - Iránsky ropný tanker Adrian Darya 1, stíhaný Spojenými štátmi a šesť týždňov zadržiavaný úradmi v britskom zámorskom teritóriu Gibraltár, v piatok opäť zmenil kurz a smeruje do Libanonu. Vyhlásil to turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu, ktorého cituje agentúra AFP.Stalo sa tak iba krátko po tom, ako tanker oznámil, že opäť smeruje do Turecka; posádka zmenila svoju evidovanú destináciu v systéme automatickej identifikácie na Iskenderun. Loď predtým uverejnila údaje, že bude smerovať do tureckého prístavného mesta Mersin, následne však túto informáciu z daného systému odstránila.Ide už o štvrtú zmenu kurzu tankera za uplynulých desať dní, všíma si agentúra Reuters.Adrian Darya 1 bol niekoľko týždňov zadržiavaný pri pobreží Gibraltáru po tom, ako sa ho zmocnili tamojšie úrady na základe podozrenia z porušenia sankcií Európskej únie týkajúcich sa predaja ropy do Sýrie. Spojené štáty vydali naň príkaz na zdržanie a varovali krajiny, aby plavidlo neprijali. Washington sa totiž domnieva, že tanker má spojitosť s iránskymi revolučnými gardami, ktoré považuje za teroristickú organizáciu.Adrian Darya 1 prepravuje dva milióny barelov iránskej ropy v približnej hodnote 130 miliónov dolárov, pripomenula stanica Slobodná Európa. Gibraltárske úrady mu 19. augusta umožnili odísť po zárukách, že sa nevydá na plavbu do Sýrie.Tanker po svojom prepustení oznámil, že jeho cieľom je grécky prístav Kalamata, neskôr turecký Mersin. Plavidlo vo štvrtok prudko zmenilo kurz, uskutočniac takmer obrat do protismeru od tureckého pobrežia. V piatok ráno, keď sa tanker nachádzal západne od Cypru, sa opätovne vydal k pobrežiu Turecka.Irán 26. augusta vyhlásil, že ropu na svojej palube predal nešpecifikovanému nákupcovi, ktorý sám rozhodne o destinácii komodity.Napätie medzi Iránom a USA vzrástlo po tom, ako Washington minulý rok v máji odstúpil od medzinárodnej jadrovej dohody a opätovne uvalil na Teherán sankcie. Iránska ekonomika následkom týchto opatrení, ktoré sú zamerané na jeho ropný a finančný sektor, trpí. Teherán preto v júli oznámil, že zredukuje niektoré zo svojich záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody.