Nafta vidí svoju budúcnosť v skladovaní energie vo forme plynu

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 30. augusta (TASR) - Akciová spoločnosť Nafta sama seba vníma do budúcna ako univerzálneho skladovateľa energie a vidí svoju budúcnosť práve v skladovaní energie vo forme plynu. Uviedol to riaditeľ úseku obchodu a marketingu firmy Ladislav Barkoci v rozhovore pre portál slovgas.sk.spresnil Barkoci.Pripomenul, že Nafta bola súčasťou projektu Underground Sun Storage v Rakúsku, ktorý testoval skladovanie energie vo forme zmesi zemného plynu a vodíka.priblížil Barkoci stav projektu.Plyn ako taký bude podľa Barkociho najbližších 15 až 30 rokov podporovať prechod k nízkouhlíkovej spoločnosti preto, že ide o podstatne čistejšie palivo ako uhlie. Už len samotným znížením podielu uhlia v energetickom mixe a zvýšením podielu plynu sa dosahujú energetické a ekologické úspory, čo vidieť na príklade USA. Upozornil, že ako bude narastať podiel OZE, bude musieť narastať aj podiel zdrojov elektrickej energie, ktoré možno regulovať. To je v súčasnosti príklad paroplynových elektrární, ktoré budú istý čas vyrovnávať výkyvy v elektrickej sústave.dodal Barkoci.