CDCP SR: „Od Nového roka zlacňujeme a zlepšujeme služby s cieľom uľahčiť prístup slovenským firmám na kapitálový trh.“


Chce tak vytvoriť jednoduchší vstup slovenských firiem na kapitálový trh. Nové opatrenia sprístupnia firmám vydávanie dlhových a majetkových cenných papierov. Cieľom je podporiť firmy pri získavaní ...



gettyimages 2185337728 676x415 30.12.2025 (SITA.sk) - Chce tak vytvoriť jednoduchší vstup slovenských firiem na kapitálový trh. Nové opatrenia sprístupnia firmám vydávanie dlhových a majetkových cenných papierov. Cieľom je podporiť firmy pri získavaní kapitálu na inovatívne a dlhodobé projekty a zároveň sprístupniť slovenský trh investorom doma aj v zahraničí.


Slovenské podniky sa pri financovaní svojich aktivít tradične spoliehajú najmä na bankové úvery. Možnosť čerpať zdroje z kapitálového trhu využívajú len v obmedzenej miere. Prichádzajú tým o jeho najväčšie výhody – dlhú splatnosť, flexibilitu a možnosť nastaviť objem získaných prostriedkov podľa vlastných potrieb. "Chceme, aby kapitálový trh prestal byť pre firmy niečím vzdialeným a komplikovaným. Uľahčením prístupu a znížením poplatkov im dávame príležitosť získať kapitál efektívnejšie a za lepších podmienok," uvádza Peter Nagy, riaditeľ Úseku prevádzky CDCP.

Výhodnejšie podmienky


S cieľom podpory rozvoja podnikania znižuje CDCP od budúceho roka cenu za registráciu dlhových cenných papierov so splatnosťou do 10 rokov. Zároveň zavádza paušálny poplatok 200 eur za registráciu akcií a ostatných majetkových cenných papierov do výšky 25 000 eur. "Firmy tak môžu pohodlnejšie získať strednodobé financovanie napríklad na investície so stabilným cash-flow, prípadne využiť emisiu akcií na získanie nenávratného kapitálu. Kombinácia zdrojov z trhu a bankového financovania navyše pomáha podnikom diverzifikovať finančné zdroje a tým aj riziká financovania," hovorí Peter Nagy. Znížené budú aj poplatky za prevody cenných papierov pri sekundárnom obchodovaní, čo podporí vyššiu likviditu a atraktívnosť slovenského trhu.

Online služby


Zmodernizovaný online portál CDCP umožňuje vybaviť registráciu emisie elektronicky bez potreby osobnej návštevy centrály v Bratislave. Slovenský kapitálový trh sa zároveň čoraz viac prepája s Európou. Centrálny depozitár funguje od roku 2019 v súlade s licenciou podľa európskej legislatívy a aktívne harmonizuje svoje postupy, čím umožňuje efektívne vyrovnávanie obchodov a spracovanie korporátnych udalostí. Vďaka prepojeniam s medzinárodnými depozitármi sú cenné papiere registrované v CDCP dostupné aj zahraničným investorom, čo zvyšuje ich atraktivitu a podporuje investičné prostredie na Slovensku. "Našou ambíciou je prispôsobiť slovenský kapitálový trh európskym štandardom. Prepojenie s medzinárodnými depozitármi a harmonizácia procesov prinášajú emitentom aj investorom vyšší komfort a širšie možnosti financovania a investovania," dopĺňa Peter Nagy. Centrálny depozitár bude aj naďalej pracovať na tom, aby sa slovenský kapitálový trh stal dostupným, transparentným a konkurencieschopným priestorom pre financovanie podnikateľských plánov. Modernizácia služieb, elektronické procesy a výhodnejšie poplatky vytvárajú firmám podmienky, ktoré doteraz na Slovensku chýbali.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - CDCP SR: „Od Nového roka zlacňujeme a zlepšujeme služby s cieľom uľahčiť prístup slovenským firmám na kapitálový trh.“ © SITA Všetky práva vyhradené.

