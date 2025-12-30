|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 30.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dávid
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. decembra 2025
Ministerstvo obrany chce stavať aj cesty. Kaliňák hovorí o R2 smerom na Košice aj o nových projektoch – VIDEO
Ministersto obrany sa okrem výstavby nemocníc plánuje podieľať aj na výstavbe ciest. Ako v utorok pre médiá povedal šéf rezortu ...
Zdieľať
30.12.2025 (SITA.sk) - Ministersto obrany sa okrem výstavby nemocníc plánuje podieľať aj na výstavbe ciest. Ako v utorok pre médiá povedal šéf rezortu Robert Kaliňák (Smer-SD), podieľať by sa mali napríklad na pokračovaniach R2 smerom na Košice.
"A zároveň chceme začať už projekčné práce aj v rámci diaľnice Košice - Michalovce," uviedol minister. Ako ďalej uviedol, začiatkom roku 2026 bude diskutovať s ministrom dopravy Jozefom Rážom ohľadom obchvatu Zvolena. "A teda budeme môcť prepojiť R1 s R2," vysvetlil Kaliňák. Doplnil, že po novej bratislavskej a prešovskej nemocnici tak budú ďalšie duálne projekty smerovať do základnej cestnej infraštruktúry.
Pokiaľ ide o prešovskú nemocnicu, stavebné práce by podľa ministra mohli byť hotové do konca volebného obdobia, teda do roku 2027. "Všetko pre to robíme, ten čas je napätý," doplnil Kaliňák s tým, že sa vyskytuje aj situácia s nedostatkom stavebných pracovníkov. "Práve to, že sme rozostavali celé Slovensko, tak tých kapacít nie je úplne veľa," dodal minister obrany.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo obrany chce stavať aj cesty. Kaliňák hovorí o R2 smerom na Košice aj o nových projektoch – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
"A zároveň chceme začať už projekčné práce aj v rámci diaľnice Košice - Michalovce," uviedol minister. Ako ďalej uviedol, začiatkom roku 2026 bude diskutovať s ministrom dopravy Jozefom Rážom ohľadom obchvatu Zvolena. "A teda budeme môcť prepojiť R1 s R2," vysvetlil Kaliňák. Doplnil, že po novej bratislavskej a prešovskej nemocnici tak budú ďalšie duálne projekty smerovať do základnej cestnej infraštruktúry.
Pokiaľ ide o prešovskú nemocnicu, stavebné práce by podľa ministra mohli byť hotové do konca volebného obdobia, teda do roku 2027. "Všetko pre to robíme, ten čas je napätý," doplnil Kaliňák s tým, že sa vyskytuje aj situácia s nedostatkom stavebných pracovníkov. "Práve to, že sme rozostavali celé Slovensko, tak tých kapacít nie je úplne veľa," dodal minister obrany.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo obrany chce stavať aj cesty. Kaliňák hovorí o R2 smerom na Košice aj o nových projektoch – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
nasledujúci článok >>
CDCP SR: „Od Nového roka zlacňujeme a zlepšujeme služby s cieľom uľahčiť prístup slovenským firmám na kapitálový trh.“
CDCP SR: „Od Nového roka zlacňujeme a zlepšujeme služby s cieľom uľahčiť prístup slovenským firmám na kapitálový trh.“
<< predchádzajúci článok
Tri stíhačky F-16 pristáli na vojenskom letisku v Kuchyni, Slovensko ich má už desať – VIDEO, FOTO
Tri stíhačky F-16 pristáli na vojenskom letisku v Kuchyni, Slovensko ich má už desať – VIDEO, FOTO