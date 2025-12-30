Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 30.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dávid
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

30. decembra 2025

Ministerstvo obrany chce stavať aj cesty. Kaliňák hovorí o R2 smerom na Košice aj o nových projektoch – VIDEO


Tagy: Minister dopravy SR Minister obrany

Ministersto obrany sa okrem výstavby nemocníc plánuje podieľať aj na výstavbe ciest. Ako v utorok pre médiá povedal šéf rezortu ...



Zdieľať
sni mka obrazovky 2025 12 30 o 13.02.57 676x336 30.12.2025 (SITA.sk) - Ministersto obrany sa okrem výstavby nemocníc plánuje podieľať aj na výstavbe ciest. Ako v utorok pre médiá povedal šéf rezortu Robert Kaliňák (Smer-SD), podieľať by sa mali napríklad na pokračovaniach R2 smerom na Košice.


"A zároveň chceme začať už projekčné práce aj v rámci diaľnice Košice - Michalovce," uviedol minister. Ako ďalej uviedol, začiatkom roku 2026 bude diskutovať s ministrom dopravy Jozefom Rážom ohľadom obchvatu Zvolena. "A teda budeme môcť prepojiť R1 s R2," vysvetlil Kaliňák. Doplnil, že po novej bratislavskej a prešovskej nemocnici tak budú ďalšie duálne projekty smerovať do základnej cestnej infraštruktúry.

Pokiaľ ide o prešovskú nemocnicu, stavebné práce by podľa ministra mohli byť hotové do konca volebného obdobia, teda do roku 2027. "Všetko pre to robíme, ten čas je napätý," doplnil Kaliňák s tým, že sa vyskytuje aj situácia s nedostatkom stavebných pracovníkov. "Práve to, že sme rozostavali celé Slovensko, tak tých kapacít nie je úplne veľa," dodal minister obrany.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo obrany chce stavať aj cesty. Kaliňák hovorí o R2 smerom na Košice aj o nových projektoch – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister dopravy SR Minister obrany
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
CDCP SR: „Od Nového roka zlacňujeme a zlepšujeme služby s cieľom uľahčiť prístup slovenským firmám na kapitálový trh.“
<< predchádzajúci článok
Tri stíhačky F-16 pristáli na vojenskom letisku v Kuchyni, Slovensko ich má už desať – VIDEO, FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 