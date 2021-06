CDCP SR s rekordným hospodárskym výsledkom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.6.2021 (Webnoviny.sk) -Vynikajúcim hospodárskym výsledkom nadviazal CDCP SR na pozitívny trend uplynulých rokov, od roku 2013 sa drží bilancia hospodárenia inštitúcie v plusových číslach. "Vďaka výbornému výsledku môžeme v tomto roku vyplatiť dividendy nášmu akcionárovi, Burze cenných papierov v Bratislave," hovorí Martin Wiedermann, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva CDCP SR. "Okrem toho sa nám vďaka vysokému zisku podarilo umoriť zvyšok strát z minulých období, s ktorými sme bojovali takmer celú dekádu."Dôvodov vynikajúcich výsledkov je viacero. Mimoriadne výrazný vplyv na hospodársky výsledok malo rozpustenie rezerv na významné súdne spory. Aj bez toho by však dosiahol CDCP SR zisk vo výške 2,9 miliónov eur. Podstatnou zložkou príjmov v uplynulom roku, ktorá najviac prispela k dosiahnutému výsledku, boli poplatky za vydanie štátnych dlhopisov Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity SR (ARDAL). Štát reagoval na vzniknutú krízu mimoriadnymi emisiami. Aj po odrátaní týchto mimoriadnych príjmov by však dosiahol centrálny depozitár nárast zisku vo výške 6,6 percent.V uplynulom roku sa CDCP SR zameral aj na aktivity, ktoré smerovali k oživeniu ekonomiky, udržaniu záujmu a motivovaní emitentov. "Napriek tomu, že v zahraničí je vydávanie cenných papierov pre firmy bežné, slovenské firmy v tomto smere výrazne zaostávajú," objasňuje Martin Wiedermann. "A pritom práve neistá ekonomická situácia, spôsobená pandémiou Covid-19 vyžaduje riešenia, ktoré sú dlhodobé, ale pritom rýchle a jednoduché. Jednou z možností ako získať finančné prostriedky pre firmy na rozbeh či reštart podnikania je vydanie dlhopisov." Aj preto centrálny depozitár v snahe motivovať emitentov pristúpil k aktualizácii cenníka, zníženiu cien vybraných služieb a zavedeniu významných objemových zliav. Umožnila to už aj spomínaná zvýšená aktivita ARDALu, ako aj aktivita ostatných významných slovenských emitentov v predchádzajúcom roku, spolu s pokračujúcim zefektívňovaním nákladov a prebiehajúcim projektom digitalizácie.Rozpustenie rezerv na ukončené súdne spory v prospech CDCP SR prispelo k mimoriadnemu poklesu nákladov o 75% v porovnaní s rokom 2019. CDCP SR súčasne zaznamenal nárast výnosov o 9% v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Celkové výnosy boli najviac ovplyvnené tržbami za vlastné výkony, ktoré v roku 2020 vzrástli o 7%. Ďalšie služby, ktoré dlhodobo významne prispievajú k celkovým výnosom CDCP SR aj v uplynulom roku predstavovali evidenčné služby emitentom zaknihovaných cenných papierov, vedenie účtu majiteľa cenných papierov a obchodné služby emitentom listinných cenných papierov."V budúcnosti bude hospodársky výsledok ovplyvňovať výrazný úbytok účtov majiteľa, ktoré CDCP SR eviduje pre fyzické osoby a to z dôvodu uplatnenia práva výkupu akcií majoritnými akcionármi spoločností kótovaných na Burze cenných papierov v Bratislave, ako aj ukončenia zriaďovania nových účtov pre fyzické osoby v centrálnom depozitári. CDCP SR musí zároveň pokrývať zvýšené náklady súvisiace s požiadavkami európskej regulácie centrálnych depozitárov. Pozitívny vplyv na výšku nákladov môže mať pokračujúca digitalizácia, ako aj zavádzanie nových technológií ako napr. DLT," objasňuje Martin Wiedermann.Informačný servis