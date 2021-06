Svedok Dučák nemá o kauze televíznych zmeniek žiadne poznatky, uviedol to na Špecializovanom súde

"SISkárske fabulácie"

30.6.2021 (Webnoviny.sk) - Svedok Jozef Dučák nemá o kauze televíznych zmeniek žiadne poznatky a nebol pri ich vzniku. Uviedol to dnes na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku.Dučák je kamarátom odsúdeného podnikateľa Mariana Kočnera , pričom sú spolu stíhaní v kauze Technopol. Štefana Agha , ktorý pre kauzu zmeniek čelí obžalobe, Dučák podľa vlastných slov spoznal po tom, čo „Maroša Kočnera uniesli do väzby". Stretnutie im vybavil bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Tóth. S obžalovaným sa podľa vlastných slov stretol niekoľkokrát, či sa bavili o zmenkách si však nepamätá.„Ak čakáte, že mi on povedal, že falšoval zmenky, žiadne takéto reči neboli," povedal Dučák prokurátorovi Jánovi Šantovi. Tvrdenia Tótha, že práve on poskytol na výrobu falošných zmeniek starý papier označil Dučák za „SISkárske fabulácie".Bývalá riaditeľka Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu Jarmila Grujbárová pred súdom vysvetľovala problematiku vlastníctva vysielacej licencie televízie Markíza v súvislosti s kauzou Gamatex.Spor o televíziu medzi Pavlom Ruskom a spoločnosťou Gamatex Mariana Kočnera sa však podľa nej nakoniec urovnal vyplatením Kočnera a jeho spoločníka Štefana Agha. „Vznikla akciová spoločnosť, ktorá kúpila spoločnosť Gamatex a tie podiely sa vrátili tam, kde mali byť," povedala. Doplnila, že o existencii miliónových zmeniek sa dozvedela až z médii.Podľa obžaloby Štefan Agh v bližšie neurčenom období od roku 2013 do roku 2016 po dohode s podnikateľom Marianom Kočnerom a bývalým riaditeľom TV Markíza Pavlom Ruskom vytvoril dve zmenky, ktoré boli datované do júna 2000.Jedna zo zmeniek bola v hodnote osem miliónov eur, druhá 26 miliónov eur. Vyplatenia zmeniek sa na súde následne domáhala spoločnosť Správa a inkaso zmeniek Mariana Kočnera, vyplatiť ich mal Rusko ako žalovaný v prvom rade a spoločnosť Markíza Slovakia ako žalovaný v druhom rade.Štefan Agh sa svojím konaním podľa prokuratúry dopustil obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov.Marianovi Kočnerovi a Pavlovi Ruskovi uložil ŠTS v roku 2020 v rámci kauzy zmenky tresty zhodne po 19 rokov väzenia. Najvyšší súd SR tresty potvrdil na verejnom zasadnutí 12. januára tohto roku.