CDU a SPD utrpeli v hesenských krajinských voľbách značné straty

Krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) sa do hesenského parlamentu dostane po prvý raz po tom, ako si v týchto ostro sledovaných voľbách zabezpečila zhruba 12 percent odovzdaných hlasov, 28. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wiesbaden 28. októbra (TASR) - Obe strany vládnucej koalície nemeckej kancelárky Angely Merkelovej utrpeli v nedeľňajších krajinských voľbách v spolkovej krajine Hesensko ťažké straty, vyplýva z exit pollov.Jej stredopravicová Kresťanskodemokratická únia Nemecka (CDU) a stredoľavicová Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) totiž oproti predchádzajúcim voľbám v Hesensku prišli každá o približne desať percent voličov.Na tretie miesto sa so ziskom 19,5 percenta hlasov dostali k ľavicovému spektru inklinujúci Zelení, zatiaľ čo krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) sa do hesenského parlamentu dostane po prvý raz po tom, ako si v týchto ostro sledovaných voľbách zabezpečila zhruba 12 percent odovzdaných hlasov.Slobodná demokratická strana (FDP) skončila podľa prieskumov priebežne na piatom mieste so ziskom 7,5 percenta získaných hlasov, pričom v posledných hesenských voľbách v roku 2013 ju podporilo päť percent voličov.Výsledky hlasovania naznačujú, že CDU a Zelení by mohli v Hesensku pokračovať vo vládnucej koalícii aj naďalej, avšak zrejme prispejú k zvýšeniu napätia medzi konzervatívcami z CDU a sociálnymi demokratmi z SPD v Merkelovejvládnúcej koalícii v Berlíne, analyzuje spravodajský portál stanice BBC.Líderka SPD Andrea Nahlesová novinárom povedala, že plánuje novúpre národnú vládu po tom, ako jej strana zaznamenala v Hesensku pravdepodobne najhoršie volebné výsledky od roku 1946. SPD použije tento plán na zhodnotenie pokroku na budúcoročnom koaličnom zjazde,uviedla.Voličská podpora CDU a SPD v uplynulých mesiacoch poklesla na celonárodnej úrovni, pričom vládnuca koalícia sa dostala na pokraj pádu.uviedol ministerský predseda Hesenska a člen CDU Volker Bouffier.Krajinské voľby v Hesensku sa konali niekoľko týždňov po voľbách v spolkovej krajine Bavorsko, kde CDU zaznamenala najhoršie výsledky za uplynulých vyše 60 rokov, všíma si tlačová agentúra Reuters. Veľké straty tam zaznamenala aj jej sesterská strana, Kresťansko-sociálna únia Bavorska (CSU).Merkelová by mohla na straníckom zjazde CDU v decembri prísť o post líderky strany. Politička predtým vyhlásila, že ak sa tak stane, nebude už môcť pokračovať ako spolková kancelárka. Túto funkciu zastáva 13 rokov. Vo vlaňajších celonárodných voľbách si polepšili strany ako AfD a Zelení, zatiaľ čo podpora tradičných veľkých politických subjektov oslabla.