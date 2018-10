Gruzínske prezidentské voľby podľa exit pollov vyhrala Zurabišviliová

Víťazkou nedeľňajších prezidentských volieb v Gruzínsku sa podľa exit pollov stala nezávislá kandidátka Salome Zurabišviliová, 28. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tbilisi 28. októbra (TASR) - Víťazkou nedeľňajších prezidentských volieb v Gruzínsku sa podľa exit pollov stala nezávislá kandidátka Salome Zurabišviliová, bývalá ministerka zahraničných vecí. Podľa tlačovej agentúry TASS získala 52,3 percenta odovzdaných hlasov. Zurabišviliovú podporuje strana Gruzínsky sen - demokratické Gruzínsko.Na druhom mieste je priebežne so ziskom 28,1 percenta hlasov kandidát bývalej vládnucej strany Zjednotené národné hnutie (ENM) Grigol Vašadze, vyplýva z volebných prieskumov. Bývalý predseda parlamentu David Bakradze, ktorého do prezidentských volieb nominovalo Hnutie za slobodu - Európske Gruzínsko, je so ziskom 9,2 percenta tretí.Víťazom sa stane kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu odovzdaných hlasov. Minimálna voličská účasť stanovená nebola. Ak by žiadny z kandidátov nezískal potrebné množstvo hlasov, druhé kolo volieb by sa konalo v novembri, pričom by sa na ňom zúčastnili dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Predbežné výsledky hlasovania zverejnia v pondelok ráno.Tohtoročné voľby hlavy štátu sú poslednou priamou voľbou prezidenta v tejto kaukazskej republike. Vlani totiž došlo k zmene ústavy a budúcich gruzínskych prezidentov už bude vyberať 300-členný voličský zbor pozostávajúci z poslancov parlamentu a regionálnych politických predstaviteľov. Gruzínsko si volí prezidenta po siedmy raz od roku 1991.Zurabišviliová by sa v prípade potvrdeného víťazstva stala prvou gruzínskou prezidentkou. Doterajší prezident Giorgi Margvelašvili oznámil, že nemá záujem uchádzať sa o znovuzvolenie. Oprávnenie hlasovať v prezidentských voľbách má približne 3,5 milióna Gruzíncov. Právomoci gruzínskeho prezidenta však boli v predošlom období výrazne obmedzené.