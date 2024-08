Čečenský vodca Kadyrov sa pochválil Cybertruckom, ktorý vraj dostal od Elona Muska. Čo na to majiteľ Tesly?

19.8.2024 (SITA.sk) - Líder ruského Čečenska sa cez víkend pochválil elektromobilom Cybertruck od automobilky Tesla s namontovaným guľometom.Vyhlásil pritom, že vozidlo plánuje vyslať do vojny na Ukrajine a aj to, že ho dostal od majiteľa Tesly Elona Muska . Ako informuje spravodajský portál CNN, Musk toto neskôr poprel.Kadyrov vozidlo predstavil v sobotu na platforne Telegram vo videu, v ktorom sa ním vozí po prázdnom námestí hlavného mesta Čečenska Groznyj. Potom z auta vyjde a opásaný muníciou sa postaví za guľomet.Kadyrov povedal, že sa „doslova zamiloval“ do vozidla, ktoré je podľa neho nezraniteľné, rýchle, pohodlné a manévrovateľné, a že si je istý, že dobre poslúži vojakom. Cybertruck Kadyrov podľa jeho slov dostal od Muska a pozval ho do Grozného.Musk na jeho platforme X neskôr poprel, že by čečenskému lídrovi auto dal. „Ste vážne takí retardovaní, že si myslíte, že som daroval Cybertruck ruskému generálovi?" napísal a pri tejto príležitosti skritizoval médiá.