Nadácia Volkswagen Slovakia opäť rozdelí 200 000 eur na komunitné projekty vo všetkých regiónoch Slovenska

Nadácia VWSK prerozdelí aj tento rok prostriedky vo výške 200 000 eur na podporu komunitných projektov vo všetkých regiónoch Slovenska.



V rámci grantového programu bude sumou 2 500 eur podporených 83 projektov zameraných na rôzne vzdelávacie, kultúrne, športové a komunitné aktivity.



Od roku 2010 podporila Nadácia VWSK v tomto programe už viac ako 1 500 projektov celkovou sumou 2 000 000 eur.



20.8.2024 (SITA.sk) -Grantový program je súčasťou spoločenskej zodpovednosti Volkswagen Slovakia a má za cieľ podporiť a povzbudiť zamestnancov k dobrovoľníctvu a aktívnemu zapájaniu sa do zlepšovania a zveľaďovania svojho okolia a komunít. Spomedzi 124 podaných projektov v programe Projekty zamestnancov 2024 vybrala grantová komisia 83 projektov zameraných na hodnotné vzdelávacie, športové, kultúrne a komunitné aktivity. Podporené organizácie tak v spolupráci so zamestnancami Volkswagen Slovakia zrevitalizujú svoje priestory, zakúpia inovatívne technológie či športové vybavenie, alebo zorganizujú vzdelávacie, kultúrne a iné podujatia.Novinkou boli tento rok dve kategórie, za ktoré mohli projekty získať bonusové body, a to ak uvažovali o advokačnom aspekte či ďalšom škálovaní projektu. Týmto krokom chcela Nadácia VWSK zapojené organizácie motivovať, aby potenciál svojho projektu využili aj na nadviazanie nových partnerstiev, získanie ďalších prostriedkov, a ak je to možné, aj na systémové zmeny. Podporu získali tento rok napríklad aj projekt HOPE – vzdelaním proti dezinformáciám, program Omama Občianskeho združenia Cesta von či Festival Letorast, záhradný festival udržateľnosti v Prüger-Wallnerovej záhrad e Ako uvádza, správkyňa Nadácie Volkswagen Slovakia: "Grantový program Zamestnanecké projekty má v Nadácii už dlhé roky pevné miesto, pretože veríme v silu dobrovoľníctva a angažovanosti zamestnancov vo vlastnej komunite. Preto ma veľmi teší, že tento rok budeme môcť opäť podporiť zaujímavé a spoločensky prínosné projekty sumou 200 000 eur. Tento program je pre nás zároveň dôležitým nástrojom na podporu menších projektov s veľkým dopadom naprieč celým Slovenskom."Finančné prostriedky na tieto projekty Nadácia VWSK prerozdeľuje z prijatého podielu dane z príjmov (2%).