Nedeľa 17.5.2026
Meniny má Gizela
17. mája 2026
Čech Horák ako Slovinec na MS v hokeji 2026 vychytal Čechov a odteraz bude zase fandiť Čechom – VIDEO, FOTO
Slovinci prvýkrát v histórii zdolali Čechov (3:2 pp) a postarali sa o senzáciu na MS 2026.
17.5.2026 (SITA.sk) - Slovinci prvýkrát v histórii zdolali Čechov (3:2 pp) a postarali sa o senzáciu na MS 2026.
Slovinské hokejové povstanie! Trochu prisilný výraz, ale vystihuje to, čo sa udialo v sobotu večer vo Fribourgu. Slovinci zdolali Čechov 3:2 po predĺžení, čo je ich prvé víťazstvo v histórii na majstrovstvách sveta aj mimo nich nad týmto súperom.
Po druhej tretine síce favorit viedol 2:1 po góloch Martina Kauta a Lukáša Sedláka, ale v 49. min Anže Kuralt vyrovnal a v predĺžení Marcel Mahkovec rozhodol o šokujúcom víťazstve Slovincov.
"Hokej je o príbehoch a veľkých momentoch. Toto víťazstvo nad Čechmi je jedným z najväčších. Budem ho v sebe nosiť do konca života. Keď sme si v tretej tretine uvedomili, že s výsledkom môžeme niečo urobiť, bolo to krásne zistenie. Nečakané dva body na začiatok turnaja sú výborné, ale pred nami je ešte veľa úloh vo Fribourgu," zhodnotil tréner Slovincov Edo Terglav na webe denníka Delo.
Neuveriteľne pôsobí fakt, že Čechov vychytal rodený Čech v bránke Slovinska. Rodák z Mostu Lukáš Horák už niekoľko rokov hráva na klubovej úrovni v Olimpii Ľubľana a druhý rok reprezentuje Slovinsko na majstrovstvách sveta.
"Je to pre mňa výnimočná chvíľa, užívam si to naplno. Snažil som sa nemyslieť nad to, že hrám proti Čechom, ale už od rozcvičky som mal v ušiach české skladby, ktoré hral diskdžokej na štadióne. Dúfam, že mi doma nepodpália auto," pousmial sa Horák, cituje ho web iSport.blesk.cz.
"Ak by mi niekto povedal, že budem chytať na majstrovstvách sveta a ešte proti Česku a ešte aj zvíťazím, neveril by som ani slovo. Teraz už môžem zase fandiť Čechom," dodal v dobrej nálade 32-ročný brankár.
Na dvojbodových Slovincov čaká v nedeľu od 20.20 h dôležitý duel proti Nórom, ktorý môže veľa napovedať o ich ambíciách na MS 2026. V prípade víťazstva si vytvoria dobrý základ pre postup do štvrťfinále.
Česi majú v tabuľke B-skupiny 4 body za výhru nad Dánmi (4:1) a spomenuté zakopnutie so Slovincami za 1 bod. V nedeľu majú zverenci trénera Radima Rulíka voľno.
"Máme za sebou nevydarený zápas a črtá sa nám nečakaná komplikácia. Mali sme šance, veľkú prevahu, ale chýbala nám produktivita. Nebude sa mi dobre spať, ale musíme sa pozerať dopredu. Majstrovstvá sveta nie sú o jednom zápase," skonštatoval Rulík.
Zdroj: SITA.sk - Čech Horák ako Slovinec na MS v hokeji 2026 vychytal Čechov a odteraz bude zase fandiť Čechom – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
