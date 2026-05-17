|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 17.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Gizela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. mája 2026
MS v hokeji 2026: Proti Talianom v bránke Gajan, zostavy druhého zápasu SR v B-skupine
Proti Talianom v bránke Gajan, zostavy druhého zápasu SR v B-skupine
Zdieľať
Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpili na svoj druhý zápas na 89. MS vo Švajčiarsku proti Taliansku v bránke s Adamom Gajanom. Ten tak absolvoval premiéru na svetovom šampionáte. Na striedačke mu kryl chrbát Eugen Rabčan, Samuel Hlavaj bol len na tribúne. Tréner Vladimír Országh urobil v porovnaní s prvým zápasom dve zmeny, v prvom útoku nastúpil s Martinom a Kristiánom Pospíšilom na krídle Martin Faško-Rudáš, Oliver Okuliar sa presunul do druhej formácie. Slováci mali v ofenzíve k dispozícii trinástich útočníkov, do zostavy sa nezmestil ani obranca Jakub Meliško. Tímy vykorčuľovali na ľad v týchto zostavách:
Taliansko: Smith - Pietroniro, Zanatta, di Perna, Trivellato, Gios, Spornberger, Nitz, Buono - Purdeller, Bradley, de Luca - Digiacinto, Frycklund, Saracino - Segafredo, Mantenuto, Frigo - Zanetti, Misley, Mantinger
SLOVENSKO: Gajan - Gajdoš, Rosandič, Kmec, Koch, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Liška, Hrivík, Okuliar - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Kollár, Petrovský - Minárik
Súvisiace články:
MS v hokeji 2026: Slováci zdolali Talianov 4:1 a po dvoch zápasoch majú šesť bodov (17. 5. 2026)
Regenda podporil Slafkovského. Na Slovensku je korupcia aj v športe, za peniaze si vie niekto kúpiť miesto v reprezentácii – VIDEO (16. 5. 2026)
Strelec prvého gólu Čechov proti Dánom nepočúva náreky fanúšikov. Nech si hovorí kto chce, čo chce – VIDEO, FOTO (16. 5. 2026)
MS v hokeji 2026: Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom prvom zápase nad Nórskom 2:1 (16. 5. 2026)
Hrdina Hlavaj tvrdí, že dôležité je víťazstvo a nie spôsob, akým sa zrodilo (16. 5. 2026)
Známa je nominácia Slovenska na MS v hokeji 2026. Kto sa nezmestil do kádra a zostáva doma? – VIDEO (13. 5. 2026)
MS 2026 v hokeji vo Švajčiarsku: Slovákov čaká na MS otvárací duel s Nórskom, favoriti až v závere (19. 8. 2025)
Na MS 2026 odohrajú 104 zápasov, bude 12 štvorčlenných skupín (14. 3. 2023)
Prečítajte si tiež
Čech Horák ako Slovinec na MS v hokeji 2026 vychytal Čechov a odteraz bude zase fandiť Čechom – VIDEO, FOTO
Montreal viedol 3:1 nad Buffalom, ale prehral 3:8! O postupujúcom rozhodne zápas číslo 7 – VIDEO