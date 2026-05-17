Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 17.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Gizela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

17. mája 2026

MS v hokeji 2026: Proti Talianom v bránke Gajan, zostavy druhého zápasu SR v B-skupine



Proti Talianom v bránke Gajan, zostavy druhého zápasu SR v B-skupine



Zdieľať
MS v hokeji 2026: Proti Talianom v bránke Gajan, zostavy druhého zápasu SR v B-skupine

 

Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpili na svoj druhý zápas na 89. MS vo Švajčiarsku proti Taliansku v bránke s Adamom Gajanom. Ten tak absolvoval premiéru na svetovom šampionáte. Na striedačke mu kryl chrbát Eugen Rabčan, Samuel Hlavaj bol len na tribúne. Tréner Vladimír Országh urobil v porovnaní s prvým zápasom dve zmeny, v prvom útoku nastúpil s Martinom a Kristiánom Pospíšilom na krídle Martin Faško-Rudáš, Oliver Okuliar sa presunul do druhej formácie. Slováci mali v ofenzíve k dispozícii trinástich útočníkov, do zostavy sa nezmestil ani obranca Jakub Meliško. Tímy vykorčuľovali na ľad v týchto zostavách:

Taliansko: Smith - Pietroniro, Zanatta, di Perna, Trivellato, Gios, Spornberger, Nitz, Buono - Purdeller, Bradley, de Luca - Digiacinto, Frycklund, Saracino - Segafredo, Mantenuto, Frigo - Zanetti, Misley, Mantinger

SLOVENSKO: Gajan - Gajdoš, Rosandič, Kmec, Koch, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Liška, Hrivík, Okuliar - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Kollár, Petrovský - Minárik


   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 MS v hokeji 2026: Slováci zdolali Talianov 4:1 a po dvoch zápasoch majú šesť bodov (17. 5. 2026)
 Regenda podporil Slafkovského. Na Slovensku je korupcia aj v športe, za peniaze si vie niekto kúpiť miesto v reprezentácii – VIDEO (16. 5. 2026)
 Strelec prvého gólu Čechov proti Dánom nepočúva náreky fanúšikov. Nech si hovorí kto chce, čo chce – VIDEO, FOTO (16. 5. 2026)
 MS v hokeji 2026: Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom prvom zápase nad Nórskom 2:1 (16. 5. 2026)
 Hrdina Hlavaj tvrdí, že dôležité je víťazstvo a nie spôsob, akým sa zrodilo (16. 5. 2026)
 Známa je nominácia Slovenska na MS v hokeji 2026. Kto sa nezmestil do kádra a zostáva doma? – VIDEO (13. 5. 2026)
 MS 2026 v hokeji vo Švajčiarsku: Slovákov čaká na MS otvárací duel s Nórskom, favoriti až v závere (19. 8. 2025)
 Na MS 2026 odohrajú 104 zápasov, bude 12 štvorčlenných skupín (14. 3. 2023)



nasledujúci článok >>
Čech Horák ako Slovinec na MS v hokeji 2026 vychytal Čechov a odteraz bude zase fandiť Čechom – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Montreal viedol 3:1 nad Buffalom, ale prehral 3:8! O postupujúcom rozhodne zápas číslo 7 – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 