Čech naháňal ženu na diaľnici D2. Polícia muža obvinila a vzala do väzby

Snažila sa privolať pomoc

Až osem rokov za mrežami

3.10.2023 (SITA.sk) - Muž prenasledoval ženu na diaľnici D2 za jej plnej prevádzky. Čecha vo veku 46 rokov obvinil senický vyšetrovateľ zo zločinu lúpeže a prečinov obmedzovania osobnej slobody a nebezpečného vyhrážania. Incident na diaľnici D2 v smere do Českej republiky bol zrejme vyvrcholením partnerskej hádky, ktorá trvala celú cestu z okresu Komárno.„Agresívny muž mal svojej spolujazdkyni brániť ísť na WC a mal ju nútiť, pokračovať s ním, proti jej vôli, v jazde až do Českej republiky. Žena sa mala viackrát pokúsiť za jazdy vystúpiť z auta, v čom jej ale vždy zabránil. Zároveň sa jej mal niekoľkokrát vyhrážať zabitím." Informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave Žene sa podarilo za jazdy vystúpiť v blízkosti obce Moravský Svätý Ján. Cez stredové zvodidlá utiekla na druhú stranu diaľnice, kde si chcela zavolať pomoc. „Muž odstavil auto na krajnici a rozbehol sa za ňou. Po tom, ako ju dobehol, ju mal zhodiť na zem a strhnúť kabelku s dokladmi a mobilom. Potom sa mal vrátiť do auta a pokračovať v jazde do Českej republiky," uviedla polícia a doplnila, že žene pomohli okoloidúci i pracovník NDS Podozrivého muža policajti so súhlasom prokurátora zadržali. Po vykonaní potrebných úkonov bol obvinený z troch trestných činov. „Vyšetrovateľ zároveň podal podnet na návrh na jeho väzobné stíhanie. Sudca sa s návrhom stotožnil a policajti ho eskortovali do výkonu väzby," dopĺňa polícia. Ak mu bude dokázaná vina, hrozí mu troj až osemročný trest odňatia slobody.