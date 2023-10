Lanovkou sa na Lomnický štít nevyveziete, prechádza pravidelnou údržbou

Údržba čaká všetky lanovky

Nasledovať bude rekonštrukcia





Visutú lanovku na Lomnický štít otvorili v roku 1941. Materiál na jej výstavbu museli na Skalnaté pleso vyvážať kone a na Lomnický štít ľudia. Na vrchol do výšky 2 634 metrov vyviezli takmer 300 ton materiálu. Lanovku stavalo približne 70 ľudí z Lendaku, Spišskej Belej a Kežmarku. Jedno montážne lano nieslo vo svojich rukách na štít 36 nosičov, informuje horské stredisko na svojej internetovej stránke.





3.10.2023 (SITA.sk) - Lanovka na Lomnický štít vo Vysokých Tatrách je do piatka 6. októbra mimo prevádzky. Prechádza pravidelnou údržbou, ako aj údržbou lanového systému. Ako ďalej pre agentúru SITA vysvetlil hovorca prevádzkovateľa lanovky Marián Galajda , ide o očistenie lán v celom úseku, ich kontrolu, a následne mazanie nosných lán, ktoré je prevenciou voči poveternostným vplyvom. V budúcnosti však legendárnu červenú lanovku čaká väčšia rekonštrukcia.Mazanie lán na lanovke musia realizovať v týchto dňoch, kým ešte poriadne nemrzne. „Najmä preto, aby bola dodržaná teplotná podmienka pre aplikáciu maziva. V novembri sú už celodňové mrazy a aplikácia by nebola možná,“ vysvetlil Galajda. Celková pravidelná údržba však čaká aj ostatné lanovky v Tatrách.„Realizujú sa v rámci nej plánované výmeny olejových náplní, údržby a kontroly pohonu, kontroly núdzových pohonov a náhradných zdrojov, údržba trate, strojných a elektrických zariadení s dôrazom na bezpečnostné prvky, ako sú spínacie aparáty, bezpečnostné prvky trate,“ vymenoval práce na nich hovorca. V novembri a decembri bude nasledovať údržba pozemnej lanovej dráhy na Hrebienok a lanoviek v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese.V budúcnosti by mala lanovka na Lomnický štít prejsť aj veľkou rekonštrukciou. Potvrdil to predseda predstavenstva spoločnosti Tatry mountain resorts Igor Rattaj . Týkať sa bude podľa jeho slov aj ťažného zariadenia, rovnako všetkých inštrumentov. Zahŕňať bude tiež rekonštrukciu vozňa.