Čech skočil z móla a žralok ho hneď napadol, opisuje egyptský starosta

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha/Káhira 6. augusta (TASR) - Český turista, ktorého v piatok 3. augusta pri útoku pri egyptskom letovisku Marsá Alam usmrtil žralok, nešnorchloval, ale len skočil do vody z móla. Denníku Blesk to povedal starosta mesta Atef Wagdy. Žraloka podľa jeho slov teraz hľadajú na žiadosť tamojšieho ministerstva životného prostredia. Skupina odborníkov sa snaží zistiť, aký druh žraloka na dovolenkára zaútočil, napísal tiež portál Novinky.cz.Čech (41), ktorý bol na dovolenke s rodinou cez cestovnú kanceláriu, zahynul v piatok okolo 15.00 h SELČ, keď ho vo vodách Červeného mora napadol žralok. Prípad vyšetruje egyptská polícia.Marsá Alam je najjužnejšie egyptské turistické letovisko na africkom brehu Červeného mora, ležiace okolo 250 kilometrov južne od Hurghady. V oblasti je mnoho koralových útesov, takže tam radi chodievajú potápači. Žijú tam však aj žraloky.Starosta mesta poprel informácie, že pláž bola po útoku evakuovaná a následne uzatvorená - tvrdí, že pláž funguje ako zvyčajne, iba je posilnená stráž, ktorá pozorne sleduje more. Uzavretý bol však naopak miestny prístav, ktorý vybieha a zasahuje až do koralových útesov.Wagdy podľa serveru Ahramonline povedal, že muža napadol žralok práve pri koralových útesoch. Denníku Blesk starosta uviedol, že Čech pred napadnutím nešnorchloval a nebol ani ďaleko od pláže. Len skončil z móla do vody a žralok ho hneď napadol, tvrdil Wagdy. Podľa jeho ďalších slov útok videla aj turistova manželka.Starosta zároveň pre Blesk dôrazne odmietol tvrdenia, že za útok je zodpovedná obchodná loď s dobytkom, ktorej posádka vyhadzovala mŕtve zvieratá do mora a tie prilákali žraloka.Útoky žralokov na turistov sa v Egypte občas stávajú. V roku 2017 napadol žralok v Marsá Alam 20-ročnú Rakúšanku, ale útok prežila. V rokoch 1827 až 2016 došlo v Červenom mori k 34 útokom žralokov, citoval portál Novinky.cz americkú výskumnú stanicu Shark Research.