V Moskve opäť rokovala o vzájomných vzťahoch delegácia USA

Rand Paul Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 6. augusta (TASR) - Americký republikánsky senátor Rand Paul sa v Moskve v pondelok stretol s ruskými poslancami a pozval ich na návštevu do Spojených štátov. Informovala o tom agentúra Reuters.Paul vyjadril presvedčenie, že americkí a ruskí zákonodarcovia potrebujú mať bližšie vzťahy. Najväčším problémom je podľa neho absencia dialógu.Senátor za Republikánsku stranu zo štátu Kentucky a spojenec amerického prezidenta Donalda Trumpa povedal, že zámerom jeho cesty do ruskej metropoly bolo naštartovať diplomaciu v časoch napätých vzťahov medzi Moskvou a Washingtonom.Ako upozornila agentúra Reuters, americké tajné služby preverujú možné ovplyvňovanie kampane pred prezidentskými voľbami v USA v roku 2016 Ruskom s cieľom pomôcť k víťazstvu Donaldovi Trumpovi. Moskva akúkoľvek spojitosť odmieta.povedal Paul v Moskve po stretnutí s predsedom výboru hornej komory ruského parlamentu pre zahraničné záležitosti Konstantinom Kosačevom a bývalým ruským veľvyslancom v USA Sergejom Kisľakom.dodal.Paulova cesta do Moskvy bola druhou návštevou americkej republikánskej politickej delegácie v Rusku v priebehu mesiaca, píše Reuters.Ako citovala Paulove vyhlásenia ruská tlačová agentúra TASS, s novou legislatívou a sankciami proti Rusku, ktorú minulý týždeň podporila skupina amerických zákonodarcov z oboch strán, nesúhlasí. Dodal však, že v USA predstavuje menšinový hlas, uviedli ruské médiá.